Diretta/ Como Pergolettese (Serie C) streaming video e tv: lariani in rialzo

DIRETTA COMO PERGOLETTESE: SFIDA EQUILIBRATA

Como Pergolettese, giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Sinigaglia di Como, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo lo scivolone subito in casa contro il Lecco, i lariani hanno subito rialzato la testa ottenendo un importante vittoria sul campo della Lucchese. 2-3 il risultato con i gol di Bellemo, Iovine e un rigore di Ferrari che hanno messo a posto una contesa difficile, che i rossoneri toscani hanno tenuto aperta fino all’ultimo. Con questo risultato il Como ha ottenuto la terza vittoria in quattro partite di campionato disputate, rilanciandosi verso le prime posizioni. Ultimo weekend positivo anche per la Pergolettese che ha centrato il suo secondo successo battendo di misura la Pro Sesto, piegata da una rete di Scardina in apertura di ripresa. Un gol importante che ha garantito ai cremaschi di stazionare ancora a metà classifica, in un avvio di stagione comunque equilibrato per una squadra che la scorsa stagione aveva dovuto rincorrere faticosamente la salvezza.

DIRETTA COMO PERGOLETTESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Como Pergolettese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI COMO PERGOLETTESE

Le probabili formazioni di Como Pergolettese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Sinigaglia di Como. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Banchini con un 3-4-1-2: Facchin; Bovolon, Crescenzi, Agyakwa; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Dkidak; Terrani; Ferrari, Gabrielloni. Gli ospiti guidati in panchina da Contini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Ghidotti; Candela, Lucenti, Ferrara, Villa; Duca, Panatti, Figoli; Varas, Scardina, Morello.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Como Pergolettese sono state emesse anche dalla Snai: i lariani partono favoriti con un valore di 2,10 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei cremaschi vi farebbe guadagnare 3,45 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,15 volte l’importo che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA