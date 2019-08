Diretta Como Pergolettese/ Streaming video tv: sfida tra neopromosse (Serie C)

Como Pergolettese, che verrà diretta dal signor Alberto Ruben Arena, si gioca alle ore 17:30 di domenica 25 agosto ed è una delle partite che riguardano la prima giornata del girone A nel campionato di Serie C 2019-2020. Al Giuseppe Sinigaglia si affrontano due squadre neopromosse: il Como, che per il ritorno in terza divisione ha affidato la sua panchina a Marco Banchini, ha vinto il serratissimo testa a testa con il Mantova e potrebbe fare bene in questo campionato, dal quale aveva ottenuto il salto di categoria in maniera sorprendente (e partendo dall’ultimo posto nella griglia dei playoff) quattro anni fa. Anche la Pergolettese ha trascorsi in Serie C, sia pure meno recenti: più volte ha cambiato nome e oggi, affidata a Matteo Contini, si presenta ai nastri di partenza dopo aver vinto lo spareggio contro il Modena, che espugnando il Voltini aveva agganciato i cremaschi nella classifica del girone. Adesso non resta che attendere con trepidazione il calcio d’inizio nella diretta di Como Pergolettese; nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco per questo derby lombardo, leggendo brevemente le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Pergolettese non sarà disponibile: ancora una volta infatti il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale elevensports.it, che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime stagioni. Si potrà seguire questa partita in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: ci sarà inoltre la possibilità di abbonarsi al servizio con una sottoscrizione stagionale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI COMO PERGOLETTESE

In Como Pergolettese Banchini punta sul 4-3-3: del tridente offensivo dovrebbero far parte Simone Andrea Ganz come centravanti con Peli e Gabrielloni sugli esterni, mentre a centrocampo Bellemo potrebbe essere schierato da playmaker centrale avendo in Raggio Garibaldi e Marano le due mezzali, senza dimenticarsi di H’Maidat che punta una maglia da titolare. Sbardella e Solini comanderanno la difesa davanti al portiere Facchin; Toninelli e Loreto (o Ferrazzo) dovrebbero essere i terzini. La Pergolettese è in campo con un 4-4-2 classico: in porta Ghidotti sembra favorito su Romboli, Lucenti e Bakayoko i centrali di una difesa completata dai terzini Brero e Girgi con una mediana nella quale capitan Manzoni potrebbe essere titolare a scapito di Simone Ferrari, con Panatti al suo fianco. Russo e Franchi gli esterni pronti a creare un attacco a quattro in fase di spinta, affiancando Bortoluz (favorito su Canessa) e Malcore, che porterà in dote la sua recente esperienza in Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Como Pergolettese indicano nella squadra di casa la favorita per la vittoria: il segno 1 che regola questa eventualità vale infatti 1,75 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,35 che è stato assegnato alla possibilità del pareggio (segno X) e al 4,50 che è invece l’ammontare della vincita qualora aveste deciso di scommettere sul segno 2, vale a dire sul successo della squadra cremasca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA