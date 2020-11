Diretta Como Piacenza/ Streaming video Rai: posticipo di lusso (Serie C)

DIRETTA COMO PIACENZA: LARIANI FAVORITI

Como Piacenza, in diretta dallo stadio Giuseppe Sinigaglia della città lombarda, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 30 novembre 2020, come positicipo della tredicesima giornata di Serie C nel girone A. Sfida tra due realtà di grande tradizione, la diretta di Como Piacenza metterà di fronte squadre che hanno deluso nei recuperi di mercoledì scorso: il Como infatti ha pareggiato in casa contro l’Olbia sprecando un’occasione favorevole per fare un balzo in classifica, mentre il Piacenza ha perso sul campo della Giana Erminio, rendendo ancora più complicata la propria situazione. Se infatti il Como naviga comunque saldamente in zona playoff con 20 punti, è critica la classifica del Piacenza, che ha appena 9 punti e dunque ad oggi sarebbe costretto a disputare i playout. Per il Como dunque il posticipo di oggi è un secondo turno casalingo favorevole da sfruttare meglio del precedente, ma il Piacenza ha estrema necessità di muovere la propria classifica. Che cosa succederà?

DIRETTA COMO PIACENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Como Piacenza, essendo il posticipo del lunedì sera della Serie C, sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Raddoppia dunque anche la possibilità di avere una diretta streaming video, dal momento che ad Eleven Sports (che copre tutte le partite di Serie C) si aggiungerà naturalmente anche Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI COMO PIACENZA

Spulciando nelle probabili formazioni di Como Piacenza, va detto che il posticipo al lunedì torna comodo a due squadre che hanno giocato mercoledì. Per i lariani ci aspettiamo un modulo 4-4-2 che dovrebbe vedere Rosseti, Ferrari e Gabrielloni giocarsi le due maglie in attacco, mentre in difesa spicca Solini grazie al suo feeling con il gol nelle ultime uscite e ricordiamo che Agyakwa è squalificato. Nel Piacenza tocca la stessa sorte a Pedone, che è stato espulso mercoledì, dunque almeno un cambio a centrocampo sarà inevitabile nel modulo 4-3-3 degli ospiti emiliani, che in attacco potrebbero proporre il tridente formato da Corradi, Ghisleni e Siani, con Maritato però a sua volta in lizza per una maglia.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico su Como Piacenza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: un pronostico che si annuncia favorevole ai lariani, dal momento che il segno 1 è quotato a 1,75 mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a 4,50. Si colloca infine a un livello intermedio il pareggio, infatti il segno X vale 3,45 volte la posta in palio.



