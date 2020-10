Diretta/ Como Pistoiese (Serie C): streaming video tv, lariani fiduciosi

DIRETTA COMO PISTOIESE: LARIANI AMBIZIOSI!

Como Pistoiese si disputerà alle 20.45 di sabato 3 ottobre e sarà uno degli anticipi che apriranno la seconda giornata del campionato di Serie C nel girone A. Con un pirotecnico 2-3 sul campo del Renate i lariani hanno iniziato nel migliore dei modi il nuovo torneo, la doppietta di Gatto e un rigore di Gabrielloni hanno regalato i primi tre punti stagionali e un’iniezione di fiducia importante, considerando che i lombardi non scendevano in campo per una partita ufficiale da febbraio. La Pistoiese comunque sarà un osso duro, gli orange sono partiti dimostrando la loro solidità pareggiando 1-1 in rimonta in casa contro l’Alessandria, riacciuffando il risultato a 7′ dal novantesimo grazie a una rete messa a segno da Solerio. Quello tra Como e Pistoiese è uno scontro tra squadre con buone tradizioni e sicuramente chi centrerà un risultato positivo potrà iniziare a pensare a sfruttare questo slancio nelle prime giornate per vivere una stagione da protagonista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE COMO PISTOIESE

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Como Pistoiese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI COMO PISTOIESE

Le probabili formazioni di Como Pistoiese, sfida in programma allo stadio Sinigaglia evalevole per la seconda giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Como sarà schierato dal tecnico Banchini con un 3-4-1-2: Facchin; Bovolon, Toninelli, Crescenzi; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Dkidak; Cicconi, Gatto; Gabrielloni. 3-5-2 per la Pistoiese di Nicolò Frustalupi con questo undici titolare schierato dal 1′: Perucchini; Mazzarani, Camilleri, Salvi; Pierozzi, Simonti, Tempesti, Spinozzi Llamas; Gucci, Cerretelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i padroni di casa a essere favoriti nel pronostico su Como Pistoiese, come ci dicono anche le quote fornite dall’agenzia Snai: 1,87 è il valore posto sul segno 1 che identifica la vittoria lariana, mentre il segno sul quale puntare per il successo dei toscani vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,15 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.



