Diretta Como Pro Patria/ Streaming video tv: intrigante derby lombardo (Serie C)

Como Pro Patria, che sarà diretta dal signor Roberto Lovison, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 18 novembre: allo stadio Sinigaglia si recupera la partita dell’ottava giornata per il girone A della Serie C 2020-2021. Un mercoledì dedicato alle gare che erano state rinviate causa Coronavirus; in questo affascinante derby lombardo troviamo due squadre che sono ancora alla ricerca della loro dimensione. Ai lariani mancano ben tre partite, ma nel frattempo hanno mancato qualche occasione di troppo e nell’ultimo turno sono caduti in casa contro la Pro Vercelli, denotando più che altro una distanza che ancora esiste rispetto alle migliori della classifica. Leggermente meglio la Pro Patria, che nel turno infrasettimanale aveva dominato il Piacenza; tuttavia è poi arrivato un brutto ko interno contro l’AlbinoLeffe, allo stesso modo era andata contro la Pro Sesto e dunque anche Ivan Javorcic e il suo gruppo devono riprendere la marcia. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Como Pro Patria, nel frattempo possiamo metterci comodi e leggere insieme le scelte da parte dei due allenatori con l’analisi delle probabili formazioni.

COMO PRO PATRIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Pro Patria non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questa partita di Serie C, come tutte le altre, si potrà invece seguire sul portale Eleven Sports che ormai da anni fornisce l’intera gamma delle gare di terza divisione in diretta streaming video. Sono due le possibilità per accedere al servizio: sottoscrivere un abbonamento per la stagione sportiva oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento il cui prezzo, salvo eccezioni, è stato fissato all’inizio dell’anno.

PROBABILI FORMAZIONI COMO PRO PATRIA

Nelle probabili formazioni di Como Pro Patria potrebbe esserci turnover da parte di Marco Banchini: in difesa Facchin potrebbe esser protetto da Foulds, Bertoncini e Agyakwa con un reparto centrale nel quale Toninelli correrà a destra, Bellemo sarà sempre al centro per fare coppia con Bovolon e sulla corsia sinistra De Nuzzo potrebbe rimpiazzare Magrini. Avremo poi il classico tridente nel quale ancora una volta sarà Franco Ferrari il favorito; Iovine e Terrani devono vincere la concorrenza di Massimiliano Gatto che spera nella maglia. La Pro Patria adotta un 3-5-2 nel quale il portiere sarà Stefano Greco – o Mangano – con Pisan, Boffelli e Saporetti che possono agire davanti a lui formando la linea difensiva; Spizzichino e Galli sulle corsie, Nicco a fare filtro nel settore centrale del campo con Brignoli e Ferri che possono essere le due mezzali. Il reparto avanzato non dovrebbe subire variazioni: il veterano Le Noci rimane una valida opzione ma, almeno in questo momento, Sean Parker e Latte Lath sembrano non temere confronti e dunque ancora una volta si preparano a giocare come titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Como Pro Patria: andiamo quindi a vedere cosa ci dicono le quote per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria della nazionale padrona di casa vi farebbe guadagnare 1,87 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione esterna vale 4,00 volte quanto messo sul piatto. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe invece a 3,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.



