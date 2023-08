Diretta/ Como Reggiana (risultato 1-0) video streaming tv: che inizio!

DIRETTA COMO REGGIANA (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, i padroni di casa ospitano la Reggiana neopromossa in questa gara valida per la seconda giornata di Serie B, dove i lombardi devono provare a lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta subita contro il Venezia nella partita di debutto, così come i granata che sono stati beffati dal Cittadella nei minuti finali nel match d’esordio.

Partenza con il botto dei comaschi, che trovano il gol del vantaggio al quarto minuto, al primo vero e proprio affondo: pennellata di Iovine che taglia tutta l’area di rigore, Fiamozzi si addormenta ed il cipriota Ioannou è bravissimo a tagliare in mezzo e chiudere l’azione con estrema freddezza. Ci aspettiamo, ovviamente, una reazione decisa degli emiliani.

DIRETTA COMO REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sempre più vicina la diretta di Como Reggiana, quindi possiamo andare a citare qualche precedente tra queste due squadre. L’ultimo incrocio non è troppo recente: risale alla stagione 2013-2014, eravamo in Serie C e allo stadio Sinigaglia era finita 1-1. Nel terzo millennio si è giocato per 10 volte, con il primo episodio nel dicembre 2000: sempre terza divisione, le vittorie del Como sono cinque a fronte di tre affermazioni della Reggiana che però in due occasioni ha vinto in trasferta. La più recente, nel gennaio 2012: i gol decisivi erano stati realizzati da Benedetto Iraci e Giuseppe Alessi, un successo in rimonta perché a sbloccare il risultato era stato Emanuele Bardelloni per gli emiliani.

Bisogna avanzare di un anno per trovare l’ultima affermazione casalinga del Como: un 2-0 nel girone A di quella che all’epoca era la Prima Divisione Lega Pro, un campionato che di lì a poco si sarebbe unificato portando in breve alla Serie C attuale. Era risultata decisiva l’espulsione di Ramzi Aya al 63’ minuto: il fallo del difensore centrale aveva generato il rigore trasformato da Luca Tremolada per il vantaggio del Como, otto minuti più tardi i lariani avevano sfruttato la superiorità numerica raddoppiando con Andrea Schenetti, e chiudendo i conti. (agg. di Claudio Franceschini)

COMO REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Reggiana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Reggiana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Como Reggiana, in diretta sabato 26 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Entrambe le formazioni sono già a caccia di riscatto: il Como ha subito una dura sconfitta sul campo del Venezia, un perentorio tris che ha messo in luce le lacune difensive della squadra allenata da Moreno Longo, che pure non aveva sfigurato nella gara di Coppa Italia persa di misura a Lecce.

Coppa Italia che era stata brillante per la Reggiana che aveva eliminato prima il Pescara nel preliminare e poi il Monza nel primo turno, ma anche la squadra di Alessandro Nesta ha dovuto subire una battuta d’arresto all’esordio in Serie B, perdendo di misura sul campo del Cittadella. Il 22 novembre 2013, in Serie C, è terminato 1-1 l’ultimo confronto di campionato disputato a Como dalle due squadre, il 10 febbraio 2013 ultima vittoria lariana col punteggio di 2-0, il 29 gennaio 2012 1-2 per la Reggiana nell’ultimo successo emiliano al “Sinigaglia”.

PROBABILI FORMAZIONI COMO REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Como Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Moreno Longo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Semper, Cassandro, Odenthal, Barba, Ioannou, Da Cuhna, Abildgaard, Bellemo, Chajia, Cutrone, Cerri. Risponderà la Reggiana allenata da Alessandro Nesta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bardi, Fiamozzi, Mercandalli, Romagna, Pieragnolo, Bianco, Cigarini, Portanova, Girma, Dajmanca, Pettinari.

COMO REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











