DIRETTA/ Como Reggina video streaming tv: tradizione lunga ma frammentata

DIRETTA COMO REGGINA: I TESTA A TESTA

La diretta di Como Reggina ci offrirà una partita che vanta una storia piuttosto lunga, anche se estremamente frammentata. Infatti, gli ultimi dieci precedenti sono stati disputati fra il campionato 1973-1974 e quello 2021-2022. Cominciamo naturalmente dai riferimenti più recenti: nello scorso torneo, ci furono un pareggio per 1-1 a Como sabato 18 dicembre 2021, ma anche il clamoroso successo lariano per 1-4 a Reggio Calabria nella partita di ritorno, giocata sabato 30 aprile 2022. In precedenza, la partita mancava dal campionato 2002-2003, quando Como e Reggina erano entrambe in Serie A.

Questi sono precedenti che possiamo definire gloriosi, e che terminarono con un altro pareggio per 1-1 a Como (una costante in riva al lago) e con un altro 4-1 in Calabria, ma in quel caso in favore dei padroni di casa della Reggina. In totale, in questi dieci precedenti “recenti” (più o meno), la Reggina è in vantaggio grazie a quattro vittorie e altrettanti pareggi, mentre il Como è riuscito a vincere solamente due volte. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COMO REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Reggina sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Reggina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

COMO REGGINA: DESTINI OPPOSTI!

Como Reggina, in diretta sabato 11 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie B. Inzaghi cerca la reazione dopo la sconfitta nel big match contro il Frosinone: la Reggina cercava l’assalto alla vetta ma ha subito un tris interno dai ciociari, restando al secondo posto ma vedendo ora Bari e Genoa più vicine a 3 lunghezze di distanza.

Il Como dopo l’ultimo pari a reti bianche a Palermo è nel gruppo delle squadre a 16 punti tra il quartultimo e il penultimo posto con Spal e Venezia, quarto pareggio consecutivi per i lariani che non riescono a cambiare ritmo verso la zona salvezza pur non perdendo da 5 match di fila. Il 18 dicembre 2021 Como e Reggina hanno pareggiato 1-1 l’ultimo precedente al “Sinigaglia”, stesso risultato della sfida precedente distante 20 anni, disputata il 29 settembre 2002 nel campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI COMO REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Como Reggina, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Moreno Longo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks, Ioannou; Da Riva, Bellemo, Arrigoni; Blanco, Cerri, Mancuso. Risponderà la Reggina allenata da Filippo Inzaghi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Reggina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.

