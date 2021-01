Diretta Como Renate/ Streaming video Rai: derby per il primato (Serie C)

DIRETTA COMO RENATE: SCONTRO PER LA VETTA!

Como Renate, diretta dall’arbitro Claudio Panettella della sezione Aia di Gallarate, è il derby lombardo in programma alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 25 gennaio 2021, presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia della città lariana. Si conclude dunque la ventesima giornata del girone A della Serie C 2020-2021 con il posticipo più atteso, perchè la diretta di Como Renate metterà di fronte la seconda e la prima in classifica, che dovrebbero essere le grandi rivali per l’unica promozione diretta a disposizione nel girone. Il Como mercoledì ha vinto il recupero sul campo dell’Alessandria e si è portato così a quota 40 punti, facendo sentire il proprio fiato sul collo del Renate, sempre capolista con i suoi 42 punti ma reduce da un pareggio contro la Lucchese, dunque adesso il vantaggio sul Como si è ridotto a due sole lunghezze e in caso di successo lariano ci sarebbe il sorpasso in vetta. D’altro canto, stasera potremmo anche avere il Renate a +5 e sarebbe un balzo verso la Serie B: che cosa succederà questa sera?

DIRETTA COMO RENATE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Como Renate sarà garantita a tutti in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, in quanto si tratta del posticipo di Serie C del lunedì sera. Questo significa che la diretta streaming video raddoppia: al consueto appuntamento su Eleven Sports che trasmette tutte le partite di Serie C su abbonamento, sarà infatti disponibile per tutti il servizio offerto da Rai Play tramite sito e app. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI COMO RENATE

Qualche considerazione adesso sulle probabili formazioni di Como Renate, basandoci anche sulle scelte dei due allenatori nelle precedenti uscite. Per il Como ad esempio si potrebbe riproporre un 4-2-3-1 con Facchin in porta; difesa a quattro formata da Iovine, Crescenzi, Solini e Dkidak; in mediana la coppia composta da H’Maidat e Bellemo; in avanti ecco poi Cicconi, Gatto e Terrani sulla trequarti, alle spalle del centravanti Gabrielloni. Per quanto riguarda invece il Renate, segnaliamo un 3-4-1-2 con Damonte, Silva e Possenti nella retroguardia a tre davanti al portiere Gemello; nel quartetto di centrocampo da destra a sinistra Anghileri, Rada, Ranieri ed Esposito; trequartista Kabashi in appoggio alle due punte Galuppini e Maistrello.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine quale è il pronostico di Como Renate secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa potrebbero essere favoriti e il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,10 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria del Renate.



