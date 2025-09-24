Coppa Italia, Diretta Como Sassuolo, streaming video tv: una sfida tra campioni del mondo in panchina con Fabregas e Grosso (24 settembre 2025)

DIRETTA COMO SASSUOLO (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA JESUS RODRIGUEZ!

Inizia il match tra Como e Sassuolo! Jesus Rodriguez! La sblocca dopo appena due minuti il Como! Baturina pressa Pieragnolo che sbaglia tutto, palla regalata a Douvikas che mette in mezzo per il compagno di squadra che realizza a porta vuota. Da Cunha ci prova da fuori area, reattivo Turati. Baturina trattiene Iannoni e si prende il giallo. Iniziativa di Rodriguez che viene fermato da Coulibaly. Candè entra duro su Douvikas, arriva il giallo. Como che ora controlla il match, Sassuolo che fatica nel proporre azioni pericolose. Douvikas controlla e calcia, chiude un difensore avversario. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Inter Sassuolo (risultato finale 2-1): Carlos Augusto, poi Cheddira! (21 settembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA COMO SASSUOLO, STREAMING VIDEO

Ottime notizie per coloro che vogliono vedere la diretta Como Sassuolo poiché è possibile vederla in chiaro su Italia 1. Dunque la diretta streaming è offerta da Mediaset Infintiy, sempre gratis.

SI GIOCA!

Con la diretta Como Sassuolo vivremo oggi in Coppa Italia una partita curiosamente inedita: lombardi ed emiliani non si sono mai incrociati nelle rispettive storie, che hanno vissuto momenti di gloria in periodi differenti. L’anno scorso il ritorno del Como in Serie A dopo un ventennio coincise con l’unico campionato di Serie B del Sassuolo dopo la promozione in A del 2013, il vuoto quindi sarà colmato solamente oggi, ad aprire una stagione nella quale evidentemente poi la diretta Como Sassuolo sarà in programma altre due volte nel campionato di Serie A.

DIRETTA/ Fiorentina Como (risultato finale 1-2): Addai la decide! (21 settembre 2025)

La prima sarà alla tredicesima giornata, di nuovo allo Giuseppe Sinigaglia della città lariana nel turno del 30 novembre prossimo, mentre il ritorno al Mapei Stadium e quindi in casa del Sassuolo avrà luogo alla trentatreesima giornata di Serie A, quindi indicativamente il 19 aprile dell’anno prossimo. A quel punto avremo un testa a testa sicuramente più significativo da raccontare, stasera invece ci godiamo il fascino della prima volta assoluta grazie alla Coppa Italia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA COMO SASSUOLO, SERIE A IN COPPA ITALIA

Sfida molto interessa in Coppa Italia tra due squadre che militano in Serie A. Stiamo parlando della diretta Como Sassuolo, in programma mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 21:00, e che regalerà alla vincitrice l’ottavo di finale contro la Fiorentina,

DIRETTA/ Sassuolo Cagliari Primavera (risultato finale 3-2): una vittoria pirotecnica! (21 settembre 2025)

Il Como fin qui ha ottenuto due vittorie in campionato in quattro partite ovvero contro Lazio e Fiorentina, intervallate dal ko di Bologna e del pareggio col Genoa. In Coppa Italia era arrivato il 3-1 ai danni del Sudtirol in casa.

Il Sassuolo al primo turno ha superato il Catanzaro mentre in campionato ha avuto più di qualche problema, considerando anche non semplice tra Napoli e Inter. Tutto sommato però è arrivata una Vittori utile a smuovere la classifica vale a dire quella con la Lazio.

LE PROBABILI FORMAZIONI COMO SASSUOLO

Il Como giocherà con il modulo 4-2-3-1 con Butez in porta, difeso da Vojvoda, Ramon, Kempf e Valle. A centrocampo ci saranno Sergi Roberto e Da Cunha con Addai, Nico Paz e Jesus Rodriguez alle spalle di Douvikas.

Il Sassuolo risponderà col 4-3-3, tra i pali Turati con Coulibaly, Romagna, Muharemovic e Doig a formare il pacchetto arretrato. In mediana spazio a Koné, Boloca e Iannoni mentre in attacco Berardi, Cheddira e infine Fadera.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COMO SASSUOLO

Sulla carta la squadra favorita è il Como a 1.62 contro il pareggio a 3.75 e il 2 fisso per il Sassuolo a 5.50. La qualificazione dei bianconblu è offerta a 1.33 mentre quella dei neroverdi a 3.25.