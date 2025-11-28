Diretta Como Sassuolo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Sinigaglia per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA COMO SASSUOLO (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA DOUVIKAS!

Inizia il match tra Como e Sassuolo. Diego Carlos dentro per Rodriguez, sfera troppo lunga. Berardi entra in area, ottima la chiusura di Diego Carlos. Pinamonti la mette in mezzo, il centravanti era in fuorigioco. Perrone dentro per Alberto Moreno che aggancia ed entra in area, il suo pallonetto termina fuori. Jesus Rodriguez rientra con il destro e calcia, respinge Muric. Il tiro successivo di Addai viene murato. Douvikas! La sblocca il Como! Da azione di angolo il centravanti difende palla e si gira, la sfera supera Muric. Paz prova a servire Douvikas anticipato da Idzes. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Triestina Pro Patria (risultato 0-0) video streaming tv: gara equilibrata (Serie C,28 novembre 2025)

DIRETTA COMO SASSUOLO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Como Sassuolo sarà mandata in onda in televisione sul canale Sky Sport Calcio e su Sky Sport 251. Non solo DAZN, e Now Tv, si sono aggiudicati i diritti per questo match che verrà trasmesso in streaming dalle due piattaforme. Anche Sky proporrà la gara con lo stesso metodo infatti pure su Sky Go.

Diretta/ Cesena Modena (risultato 0-0) video streaming tv: Gliozzi sbaglia un rigore (28 novembre 2025)

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Due squadre che in anni recenti si sono alternati come minaccia anche alle big, la diretta Como Sassuolo tuttavia ha davvero poco da dire dal punto di vista storico, perché clamorosamente lombardi ed emiliani non hanno mai militato nello stesso campionato prima di questa stagione. Di conseguenza, stasera non assisteremo a una prima volta assoluta solamente perché poco più di due mesi fa, mercoledì 24 settembre scorso, il secondo turno di Coppa Italia aveva mandato in scena la prima diretta Como Sassuolo della storia.

Quella sera lo stadio Giuseppe Sinigaglia aveva assistito a un netto dominio dei padroni di casa lariani, vittoriosi per 3-0 grazie alla doppietta di Jesús Rodríguez al secondo e al 41’ minuto, inframezzata dal gol segnato da Anastasios Douvikas al 24’ minuto. Insomma, una partita che era andata in archivio di fatto già dopo un solo tempo in favore del Como: sarà una sfida più combattuta stasera?

Mondiale per Club 2029, Inter prima nel Ranking e posto prenotato/ Le altre italiane sono messe male...

Lo scopriremo fra pochissimo! COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUATTRO PUNTI DI DISTANZA!

Si va in campo alle ore 20:45 di venerdì 28 novembre 2025 nella diretta Como Sassuolo. Presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia i Lariani affronteranno l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2025/2026 con l’obiettivo di prolungare la propria striscia di risultati utili consecutivi e rimanere così nella zona valida per l’accesso alle Coppe europee.

I biancoblù non perdono appunto da ben undici partite e sono reduci dalla cinquina rifilata al Toro di Baroni nel posticipo del turno precedente allo Stadio Olimpico Grande Torino. La squadra allenata da mister Cesc Fabregas sta viaggiando spedita in campionato e adesso può ambire ad un piazzamento importante essendo al sesto posto.

Un po’ più indietro, precisamente in nona posizione con diciassette punti e cioè quattro in meno rispetto ai padroni di casa odierni, troviamo il Sassuolo. Ripartiti dopo il KO interno col Genoa avendo superato per 3 a 0 l’Atalanta a Bergamo, i neroverdi arrivano a loro volta a giocare questa sfida con grandi ambizioni.

Il recente pareggio maturato per 2 a 2 contro il Pisa ha consentito alla Lazio di scavalcare gli emiliani che sperano nel controsorpasso o anche di agganciare la Juventus. Le inseguitrici Cremonese, Udinese e Torino hanno comunque bisogno di riscattarsi ma pure gli uomini di mister Grosso puntano a vendicare l’eliminazione subita in Coppa Italia proprio per mano dei Voltiani.

COMO SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Como Sassuolo: mister Fabregas riproporrà il modulo 4‑2‑3‑1 puntando su Butez in porta, Vojvoda, Ramon, Diego Carlos e Valle in difesa, Perrone e Da Cunha nel mezzo, Addai, Nico Paz e Rodriguez sulla trequarti, Morata unica punta. Gli uomini di mister Grosso verranno invece schierati secondo un 4‑3‑3 con Muric fra i pali, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig dietro, Thorstvedt, Matic e Koné in mediana, Berardi, Pinamonti e Laurienté in attacco.

COMO SASSUOLO, LE QUOTE

Le quote di Sisal che riguardano l’esito finale della diretta Como Sassuolo lasciano ben sperare i padroni di casa alla vigilia del match. I Lariani sono infatti i vincitori più probabili sulla carta stando ai bookmakers e la loro vittoria è indicata a non più di 1.57. L’eventuale successo degli emiliani è invece pagato a 5.75 mentre l’x, rappresentante il pareggio, è quotato a 3.75.