DIRETTA/ Como Spezia video streaming tv: ci sono cinque precedenti recenti (Serie B, 13 gennaio 2024)

DIRETTA COMO SPEZIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Como Spezia presenta due squadre che tra il 2011 ed oggi si sono ritrovate contro in 5 occasioni. La prima gara che analizzeremo è quella terminata con il risultato di 2-1 in favore della formazione lombarda grazie alle reti realizzate da Bardelloni e Franco. Seconda sfida terminata con un risultato di pareggio alla luce dei gol firmati da Bessa e Nene, rispettivamente calciatori di Como e Spezia. La terza partita è sicuramente quella con il dominio più totale di una delle due formazioni.

Pesante il risultato di 4-0 in favore del Como alla quarantunesima giornata del campionato di serie B 2015-2016. Doppietta di uno scatenato Simone Ganz. In Coppa Italia ad avere la meglio invece lo Spezia che vince con il risultato di 5-1 alla luce di una doppietta realizzata da Nzola, attuale attaccante della Fiorentina. L’ultima sfida, giocata dalla gara di andata, è terminata con il risultato di 0-1 con il gol di Barba per il Como. (Marco Genduso)

COMO SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Spezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Spezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Como Spezia, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la ventesima giornata di Serie B. Il Como sta attraversando una fase di forma straordinaria in questa parte della stagione, con soltanto una sconfitta nelle ultime 10 partite disputate. Questi risultati hanno spinto la squadra di Fabregas al terzo posto in classifica, raggiungendo quota 35 punti dopo l’ultimo colpaccio esterno contro il Cosenza.

Lo Spezia sembra risentire delle difficoltà legate alla retrocessione della scorsa stagione. I liguri occupano attualmente la penultima posizione in classifica con 17 punti ottenuti in 19 partite. Nonostante la permanenza in Serie B non sia ancora un obiettivo irrealizzabile, considerando che la zona di salvezza diretta dista solamente 3 punti, la squadra di D’Angelo dovrà compiere una netta inversione di tendenza per uscire da questa situazione critica, col primo segnale lanciato con l’ultimo pareggio contro il Como.

PROBABILI FORMAZIONI COMO SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Como Spezia, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Cesc Fabregas schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Semper, Vignali, Odenthal, Barba, Sala, Iovine, Abildgaard, Bellemo, Verdi, Cutrone, Gabrielloni. Risponderà lo Spezia allenato da Eugenio Corini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Zoet, Amian, Gelashvili, Nikolaou, Elia, Candelari, S. Esposito, Bandinelli, Moro, Verde, F. Esposito.

COMO SPEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











