DIRETTA/ Como Sudtirol video streaming tv: c’è equilibrio nei 14 precedenti (Serie B, 1 aprile 2024)

DIRETTA COMO SUDTIROL: I TESTA A TESTA

Sta per avere il via la diretta Como Sudtirol, una sfida che nella storia è stata giocata 14 volte. Andiamo a vedere tutti i testa a testa di questo match. C’è un sostanziale equilibrio tra questi due club viste le 4 vittorie biancoblu, le altrettante biancorosse e i 6 pareggi. L’ultimo precedente andato in scena si è concluso 1-0 con gol di Abilgaard al 73esimo minuto mentre la vittoria più recente del Sudtirol è datata 2022, successo esterno in virtù delle reti di Mazzocchi e Casiraghi su calcio di rigore.

Le due squadre si sono affrontate in varie competizioni tra cui ai quarti di finale dei playoff di Lega Pro. Era il 2014 e ci sono voluti i calci di rigore per decretare la squadra capace di approdare in semifinale: 4-3 per gli altoatesini. La sfida con più gol è stata sempre un 4-3, però non frutto dei rigori bensì di 7 gol nei 90 minuti: doppietta Corazza, Pederzoli e Minesso per il Sudtirol, Gallgeos, Deendi e Le Noci su rigore per il Como. (aggiornamento di Christian Attanasio)

COMO SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

COMO SUDTIROL: I LARIANI CI CREDONO!

Como Sudtirol, in diretta lunedì 1 aprile 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. Il Como ha rapidamente superato la delusione di Cremona, ottenendo una solida vittoria casalinga per 3-1 contro il Pisa prima della pausa. La partita al Giuseppe Sinigaglia ha preso una buona piega già dopo 10 minuti, con i padroni di casa in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Gabrielloni e Bellemo. All’inizio della ripresa, i toscani hanno accorciato le distanze con Barbieri, ma il gol del 3-1 segnato da Cutrone al minuto 79 ha praticamente chiuso i conti. Con questo risultato, la squadra di Osian Roberts è rimasta al quarto posto con 55 punti, ma ora si trova a soli due punti di distanza dal secondo posto occupato dal Venezia.

D’altra parte, il Sudtirol ha ottenuto una vittoria significativa prima della pausa, anche se inaspettata, battendo nettamente la Cremonese per 3-0 in casa. La partita al Druso ha visto i bolzanini soffrire nella prima parte, ma sono riusciti a sbloccare il punteggio al 39′ con Odogwu. All’inizio della ripresa, il gol del 2-0 di Ciervo al 49′ ha reso più agevole la situazione, e il risultato è stato definitivamente consolidato al minuto 84 da Merkaj. Questa vittoria ha portato la squadra di Federico Valente a quota 38 punti, attualmente a soli uno di distanza dall’ottavo posto occupato dal Brescia.

PROBABILI FORMAZIONI COMO SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Como Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Osian Roberts schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Semper; Iovine, Odenthal, Goldaniga, Ioannou; Bellemo, Abilgaard; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni. Risponderà il Sudtirol allenato da Federico Valente con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; Scaglia, Masiello, Giorgini; Ciervo, Molina, Arrigoni, Kurtic, Davi; Casiraghi, Odogwu.

COMO SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.

