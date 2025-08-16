Diretta Como Sudtirol streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per i trentaduesimi di Coppa Italia.

DIRETTA COMO SUDTIROL: ECCO I LARIANI!

La diretta Como Sudtirol, che è in programma alle ore 18:30 di sabato 16 agosto 2025, ci permette di vedere finalmente l’esordio ufficiale dei lariani: siamo nei trentaduesimi di Coppa Italia 2025-2026 e c’è grande attesa per una squadra che fin dalla sessione di calciomercato ha iniziato a promettere tantissimo.

Il Como non ha mai fatto mistero, sin dal 2024 quando ha ottenuto il ritorno in Serie A dopo 22 anni, di voler puntare l’Europa: l’anno scorso si è salvato in maniera del tutto abbordabile e si è piazzato a centro classifica, ora vuole fare ancora di più e dunque entrare tra le prime sette-otto del massimo campionato.

Secondo i piani sarebbe solo il primo passo verso una grande scalata; le possibilità economiche ci sono, e il modo in cui la società e Cesc Fabregas hanno resistito alle pressioni dell’Inter la dice lunga su quali siano i piani sulle sponde del Lario.

Intanto la prima ufficiale in stagione è contro un Sudtirol che vuole tornare ad assaporare atmosfere da playoff in Serie B, e che nel suo piccolo può comunque rappresentare un bel modello; ci attende una bella partita e noi proveremo a raccontare la diretta Como Sudtirol iniziando dalle potenziali scelte di campo qui al Sinigaglia.

COME VEDERE LA DIRETTA COMO SUDTIROL IN STREAMING VIDEO TV

È Italia 1 il canale che trasmette la diretta Como Sudtirol, in tv dunque appuntamento in chiaro con diretta streaming video usufruibile tramite Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI COMO SUDTIROL

In questo momento dire come Fabregas schiererà i suoi calciatori nella diretta Como Sudtirol è complicatissimo: ci sono parecchi effettivi a disposizione, il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Butez in porta e una difesa nella quale i due spagnoli Jacobo Ramon e Alex Valle dovrebbero essere titolari insieme a Jack (o Goldaniga) e magari Van der Brempt, in mezzo al campo abbiamo Maximo Perrone e Caqueret che hanno forse qualcosa più degli altri, davanti invece da valutare le condizioni di Nico Paz mentre dovrebbero esserci Baturina e Assane Diao, a sinistra Jesus Rodriguez e davanti magari già Morata.

Il Sudtirol ha confermato Fabrizio Castori che opera con il 3-5-2: il trentasettenne Poluzzi viaggia ancora per essere titolare in porta, difesa con Giorgini, Veseli e Andrea Masiello e naturalmente il supporto degli esterni che potrebbero essere Kofler a destra (o El Kaouakibi) e uno tra Simone Davi e Salvatore Molina sull’altro versante (qui con soluzione più offensiva), andiamo poi al centrocampo dove Tait rimane il grande capitano e sarà supportato da Mallamo e Mamadou Coulibaly, davanti Daniele Casiraghi può fare la seconda punta anche perché ha tanti gol nei piedi e dunque affiancare Odogwu, ma deve vincere la concorrenza di Merkaj e Italeng che rappresentano soluzioni tattiche diverse.