DIRETTA/ Como Sudtirol streaming video tv: scontro nei bassifondi (Serie B)

DIRETTA COMO SUDTIROL: PARTITA DA GOL!

Como Sudtirol, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Le due neopromosse sono alla ricerca di una vittoria per abbandonare i bassifondi della classifica e questo match rappresenta già un crocevia fondamentale.

DIRETTA/ Sudtirol Pisa (risultato finale 2-1): Rover la ribalta con due rigori

Dopo un mercato entusiasmante, il Como ha raccolto appena 2 punti nelle prime quattro giornate, frutto di due pareggi e due sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il ko esterno contro il Frosinone per 2-0, reti di Konè e Mulattieri. Il Sudtirol, invece, è a quota 3 punti, una vittoria e tre sconfitte. Il successo è arrivato nell’ultimo turno ai danni del Pisa per 2-1.

DIRETTA/ Frosinone Como (risultato finale 2-0): raddoppia Mulattieri

DIRETTA COMO SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Como Sudtirol sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Como Sudtirol, come per tutte le altre sfide di Serie B, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI COMO SUDTIROL

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Como Sudtirol. Gattuso e Bisoli devono fare i conti con alcuni dubbi, partiamo dai lariani, in campo con il 4-4-2. In porta Ghidotti, dietro spazio a Vignali, Scaglia, Binks e Iannou. Celeghin e Kerrigan in cabina di regia, con Faragò e Parigini sulle corsie esterne. In attacco, fiducia in Cerri e Mancuso. Passiamo adesso ai biancorossi, schierati con lo stesso modulo: Poluzzi in porta, linea a quattro composta da De Col, Berra, Zaro e D’Orazio. A centrocampo i due giovani Pompetti e Belardinelli, mentre sulle fasce spazio a Rover e Davì. In attacco, Mazzocchi al fianco di Odogwu.

DIRETTA/ Como Brescia (risultato 0-1): vittoria con l'amaro in bocca!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Como Sudtirol. Prendiamo come riferimento i dati offerti dai bookmakers di Eurobet: la vittoria dei padroni di casa è data a 2,00, il pareggio è dato a 3,40, mentre il successo degli ospiti è dato a 3,75. L’Under 2,5 è quotato 1,68, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,05. Più equilibrate invece le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,83 e 1,87.











© RIPRODUZIONE RISERVATA