DIRETTA COMO TERNANA/ Video streaming tv: equilibrio nei precedenti recenti (Serie B, 17 settembre 2023)

DIRETTA COMO TERNANA: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Como Ternana parliamo di una partita che dal 2004 a oggi ha avuto 10 precedenti, con quattro vittorie delle fere a fronte di tre successi lariani, e dunque anche tre pareggi. Il Como però ha vinto le due della passata stagione: qui al Sinigaglia si era giocato per la penultima giornata della stagione regolare, e i gol del successo erano stati timbrati da Luca Vignali, Lucas Da Cunha e Moutir Chajia per una vittoria in rimonta, visto che il primo gol della partita, su rigore, era arrivato da parte della Ternana con Andrea Favilli.

La Ternana da parte sua ha vinto una partita abbastanza importante nel maggio 2021, su questo campo: è anche il suo ultimo successo in generale contro il Como, ed era maturato nella Supercoppa Serie C che si gioca tradizionalmente tra le squadre che hanno vinto il rispettivo girone e hanno ottenuto la promozione. Al Sinigaglia le porte erano ancora chiuse; la squadra umbra aveva segnato due volte nel primo tempo con Aniello Salzano e Daniele Vantaggiato, nella ripresa il tris di Diego Peralta. Ricordiamo che quella era la squadra che, allenata da Cristiano Lucarelli, aveva chiuso il girone C di Serie C con 90 punti in 36 partite. (agg. di Claudio Franceschini)

COMO TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Como Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

COMO TERNANA: LARIANI IN SERIE POSITIVA

Como Ternana, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Si prospetta un match avvincente visto che ad entrambe le squadre serve una vittoria per svoltare: i lariani sono in serie positiva da due turni dopo il pareggio con la Ternana e la vittoria a La Spezia mentre gli umbri devono necessariamente rialzarsi avendo ottenuto solo un punto in quattro partite.

PROBABILI FORMAZIONI COMO TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Como Ternana, match che andrà in scena allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como. Per mister Moreno Longo spazio al 4-4-2 con Semper tra i pali e il tandem offensivo composto da Cutrone e Gabrielloni. Problemi in difesa dove Barba potrebbe dare forfait, al suo posto pronto Cassandro. Per mister Cristiano Lucarelli, invece, consueto 3-5-2 con Casasola e Pyythia sulle corsie laterali. In avanti dovrebbero trovare spazio Falletti e Favilli.

COMO TERNANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.

