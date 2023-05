DIRETTA/ Como Ternana video streaming tv: ci sono sei precedenti nel XXI secolo

DIRETTA COMO TERNANA: TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Como Ternana, gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita allo stadio “Sinigaglia” di Como. Al momento le due squadre si sono scontrate sei volte dal 2001 ad oggi: la prima sfida risale al 19 dicembre 2001 e terminò con il successo lariano per 2-0 nell’ottavo turno del campionato cadetto.

Il 18 ottobre 2003, invece, la prima affermazione umbra, 0-2 ancora in Serie B. Per annotare il primo pareggio tra Como e Ternana, infine, bisogna arrivare al 6 maggio 2012, nessun gol nel trentaquattresimo turno del campionato italiano di Serie C. L’ultimo incrocio in terra comasca è, infine, quello del 15 marzo 2022: pareggio 1-1 scandito dalle reti La Gumina e Salzano, quest’ultimo su calcio di rigore. (Giulio Halasz)

COMO TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LARIANI FAVORITI!

Como Ternana, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. Ultima occasione per un eventuale inserimento in zona play off delle due squadre, entrambe appaiate a quota 43 punti in classifica, a -3 dall’ottavo posto ma preceduti da diverse squadre nella bagarre di centro classifica. Dopo 4 pareggi consecutivi il Como è caduto sul campo della Reggina e resta senza vittoria dalla sfida col Parma del 18 marzo scorso.

La Ternana perdendo in casa contro il Sudtirol ha subito invece la terza sconfitta consecutiva: il margine verso i play out è ancora rassicurante ma dopo un ottimo avvio di stagione il campionato dei rossoverdi è andato progressivamente e inesorabilmente in calando. All’andata netta affermazione del Como con uno 0-3 sul campo della Ternana, 1-1 nell’ultimo precedente tra le due squadre in casa dei lariani, datato 15 marzo 2022.

PROBABILI FORMAZIONI COMO TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Como Ternana match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Moreno Longo schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Iovine, Arrigoni, Bellemo; Cutrone; Gabrielloni, Mancuso. Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Defendi, Bogdan, Capuano, Corrado; Di Tacchio, Agazzi, Cassata; Palumbo; Favilli, Partipilo.

COMO TERNANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.75, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

