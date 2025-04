DIRETTA COMO TORINO (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Como e Torino è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fas iniziali dell’incontro gli ospiti tentano di affacciarsi pericolosamente in attacco con un tiro di Elmas murato dalla retroguardia avversaria al 9′. Ecco anche le due panchine: COMO – A disposizione: Reina, Iovine, Strefezza, Dele Alli, Gabrielloni, Cutrone, Jack, Fadera, Sergi Roberto, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Alex Valle, Van der Brempt, Nico Paz. All.: Cesc Fabregas. TORINO – A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Ilic, Pedersen, Dembélé, Sosa Tameze. All.: Paolo Vanoli. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA COMO TORINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Como Torino avrà molteplici modalità di fruizione essendo trasmessa non solo da Dazn ma pure da Now e da Sky. Oltre alle vari applicazioni come Now Tv e Sky Go, la partita sarà inoltre trasmessa anche in televisione. Gli abbonati potranno dunque sintonizzarsi sul canale Sky Sport Calcio o Sky Sport 251.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta per farci compagnia la diretta Como Torino, partita con la quale i granata possono prolungare la loro serie positiva: è sicuramente un bel momento per Paolo Vanoli, che vince poco ma mostra ottima solidità perché nel girone di ritorno ha perso solo una volta, a Bologna in modo beffardo, e per il resto ha raccolto quattro vittorie (di cui solo una in trasferta, a Monza contro l’ultima in classifica) a fronte di ben 7 pareggi tra cui quello nel derby, dunque i punti che il Torino ha infilato in queste 12 giornate sono 19 e le partite senza sconfitte già sei, ricordiamo che in tutta l’andata il Toro aveva perso otto partite e aveva fatto 21 punti. Un miglioramento sensibile per una squadra che forse ha carburato troppo tardi, ma che ora può mettere in difficoltà chiunque.

Inoltre è curioso notare come le ultime due sconfitte siano arrivate entrambe contro il Bologna, mentre il successo sul Como di fine ottobre era arrivato in mezzo a sei sconfitte. Adesso però lo spazio va dato al campo, con le formazioni ufficiali e la diretta Como Torino che sta per cominciare! COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, A. Moreno; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Ikoné, Douvikas, A. Diao. Allenatore: Cesc Fabregas TORINO (4-3-1-2): V. Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Saul Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Linetty, Gineitis; Elmas; C. Adams, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli (agg. di Claudio Franceschini)

COMO TORINO, AI LOMBARDI MANCA POCO

In campo domenica 13 aprile 2025 alle ore 18:00 per la diretta Como Torino. Presso lo Stadio Rigamonti Ceppi i padroni di casa continuano ad inseguire la certezza aritmetica della salvezza occupando attualmente la tredicesima posizione con i loro trentatre punti. I lombardi guidati da mister Fabregas sembrano essere ormai vicini al traguardo prefissato e sarebbe quindi molto utile bissare il successo della scorsa settimana, quando erano riusciti a battere in trasferta il Monza.

Il Torino ha invece poco da dire in questo campionato 2024/2025 trovandosi al decimo posto con quaranta punti, gli stessi sin qui guadagnati pure dall’Udinese. I granata hanno vissuto una stagione con sprazzi di brillantezza non indiffertenti e sarebbero certamente riusciti a fare qualcosa in più se non fossero incappati in qualche infortunio di troppo, su tutti quello di Duvan Zapata. In serie positiva da diverse partite, il Toro ha concluso l’ultimo turno pareggiando con l’Hellas Verona.

DIRETTA COMO TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Como Torino, a fronte dell’indisponibilità di Dossena, dovrebbero suggerire un 4-2-3-1 con Butez, Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle, Caqueret, Da Cunha, Ikoné, Nico Paz, Diao e Douvikas per gli uomini allenati da mister Cesc Fabregas. Uno speculare modulo 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi, Casadei, Gineitis, Karamoh, Vlasic, Elmas e Che Adams sarà la scelta effettuata pure da mister Vanoli in avvio per i granata, che dovranno rinunciare allo squalificato Ricci ed agli infortunati Ilkhan, Lazaro, Njie, Zapata, Salama e Schuurs.

DIRETTA COMO TORINO, LE QUOTE

La necessità di fare punti è senza dubbio determinante per indicare i padroni di casa come principali favoriti nella conquista dei tre punti in palio con la diretta Como Torino, se valutiamo le quote proposte dai bookmakers. L’esito finale è quindi appannaggio dei lombardi ed il segno 1 è appunto fissato a 1.90 per esempio da Sisal. I piemontesi dovranno darsi da fare per strappare la vittoria lontano da casa ad una formazione che lotta ancora per salvarsi e così il segno 2 è quotato a 4.25. Il pareggio è invece una soluzione più probabile rispetto al trionfo dei granta e l’x è pagato a 3.40.