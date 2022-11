DIRETTA/ Como Venezia video streaming tv: ecco la storia della partita

DIRETTA COMO VENEZIA: I TESTA A TESTA

Al Sinigaglia la diretta di Como Venezia si è disputata prima di oggi per altre cinque volte. Il bilancio vede avanti i padroni di casa che hanno raccolto due vittorie rispetto a un successo degli ospiti e due pareggi. L’ultimo precedente risale al febbraio del 2017 quando le due squadre si affrontarono ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Durante i tempi regolamentari la gara terminò col risultato finale di 1-1 con i gol di Chinellato all’84esimo e pari al 91esimo di Ferrari.

Quest’ultimo la decideva ai tempi supplementari. Il Como non vince dal settembre 2014 in casa contro questo avversario da un 3-0 con i gol di Sousa, Le Noci e Defendi. Il Venezia invece non raggiunge il massimo risultato a Como dal febbraio del 1995 un gara giocata per il ventunesimo turno di Serie B, una partita terminata col risultato finale di 1-3. Sarà interessante vedere come si aggiornerà il bilancio dopo la gara di oggi. (Matteo Fantozzi)

COMO VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

COMO VENEZIA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Como Venezia, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie B. Esame per due squadre che si ritrovano ancora in una posizione molto delicata di classifica, dividendo al momento le posizioni tra la terzultima e la penultima in classifica a quota 9 punti, con i lariani che pur combattendo non sono riusciti a fare risultato nell’ultima trasferta di Parma, persa di misura 1-0.

Il Venezia dopo l’ultima sconfitta interna contro l’Ascoli ha deciso di cambiare in panchina, esonerando Ivan Javorcic e scegliendo il secondo Andrea Soncin, che già aveva traghettato la squadra lo scorso anno in Serie A dopo l’esonero di Paolo Zanetti. Al 21 settembre 2014 risale l’ultimo precedente in campionato tra le due squadre, in Serie C: vinse il Como con un rotondo 3-0, i lagunari non vincono in casa dei lariani dall’1-3 del 12 febbraio 1995, in quel caso nel campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI COMO VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Como Venezia, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Moreno Longo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti, Vignali, Odenthal, Solini, Iannou, Bellomo, Arrigoni, Baselli, Blanco, Cerri, Cutrone. Risponderà il Venezia allenato da Andrea Soncin con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Wisniewski, Candela, Fiordilino, Tessmann, Ullmann, Ciusance, Cheryshev, Novakovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.

