DIRETTA COMO VENEZIA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo alla diretta Como Venezia, la sfida tra le due squadre neopromosse che oggi hanno 10 punti di differenza e dunque guardano in maniera diversa all’incrocio del Sinigaglia. Cesc Fabregas e Eusebio Di Francesco sono separati da 10 anni come età, quindi non si sono mai affrontati sul campo: anzi, la carriera del primo è di fatto iniziata quando è finita quella del secondo. Nella stagione 2004-2005 Fabregas, ancora giovanissimo e strappato al Barcellona l’anno precedente, entrò ufficialmente nella prima squadra dell’Arsenal (vi aveva giocato, con gol, tre volte in Coppa di Lega) venendo peraltro insignito dei gradi da titolare da Arsène Wenger e diventando un’icona dei Gunners con cui avrebbe disputato otto stagioni.

Di Francesco invece nel gennaio 2004 si era trasferito al Perugia: con il Grifone era retrocesso in Serie B e proprio in cadetteria con questa squadra sarebbe stata la sua ultima stagione come calciatore, ancora con buona continuità (23 presenze più quelle nei playoff, persi in finale contro il Torino. Chi avrà la meglio oggi? Lo vedremo, intanto leggiamo insieme le formazioni ufficiali perché la diretta Como Venezia comincia! COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Fellipe Jack, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Paz; Diao. Allenatore: Fabregas. VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Kike Pérez, Ellertsson; Oristanio, Maric. Allenatore: Di Francesco. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COMO VENEZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Como Venezia verrà trasmessa da DAZN in formato streaming sull’applicazione ufficiale oppure sul sito web della piattaforma. Gli abbonati che hanno anche un’iscrizione a Sky potranno vederla pure sull’app di Sky Go ed in tv su Zona Dazn 215 su tivùsat.

I LOMBARDI VOGLIONO TORNARE A SPINGERE

Va in scena sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Como Venezia. Presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia i lombardi proveranno subito a riscattarsi dopo aver rimediato una sconfitta in trasferta lo scorso weekend contro un’avversaria ben più blasonata e costruita per puntare più in alto come la Roma allo Stadio Olimpico. La tredicesima posizione raggiunta in campionato dopo un avvio di stagione particolarmente difficile sta infondendo grande entusiasmo a tutto l’ambiente che non vede quindi l’ora di migliorare ancor di più i ventotto punti già conquistati.

Chi deve invece lottare per provare a sfuggire dalla zona retrocessione è il Venezia, diciannovesimo in classifica con appena diciotto punti racimolati dall’avvio dell’annata calcistica. Gli uomini di mister Di Francesco hanno ricominciato a muoversi ottenendo due pareggi consecutivi contro due società molto importanti come la Lazio prima e l’Atalanta poi, lanciando segnali positivi in ottica salvezza. L’aggancio al Parma, prima squadra certa della permanenza in Serie A, dista però cinque lunghezze ed ulteriori nuove sconfitte potrebbero costare molto caro agli arancioneroverdi.

COMO VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni della diretta Como Venezia a cominciare dai padroni di casa che potrebbero presentarsi utilizzando il 4-3-2-1 con Butez, Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle, Caqueret, Da Cunha, Perrone, Strefezza, Nico Paz e Diao secondo le idee di mister Fabregas. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrebbe invece essere propenso per l’impiego del modulo 3-5-2 con Radu, Marcandalli, Idzes, Candé, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Perez, Doumbia, Zerbin, Oristanio e Maric, almeno per quanto riguarda l’inizio della gara.

DIRETTA COMO VENEZIA, LE QUOTE

Le agenzie di scommesse non sembrano avere molti dubbi nell’indicare un possibile favorito per la diretta Como Venezia. Le quote di bookmakers come Snai e Sisal suggeriscono infatti i padroni di casa come vincitori praticamente certi di questo match con l’1 fissato a solo 1.60. Entrambe sono poi concordi nel pagare a 3.75 il segno x, e quindi il pareggio, mentre il 2, che equivale al trionfo dei lagunare, ha poche chances di realizzazione venendo quotato rispettivamente a 5.75 ed a 6.00.