Serie A, Diretta Como Verona, streaming video tv: le due formazioni voglio tornare a vincere in campionato (29 ottobre 2025)

DIRETTA COMO VERONA (RISULTATO FINALE 3-1): TRIPLICE FISCHIO

Il Como trionfa con un convincente 3-1 sul Verona, al termine di una partita giocata con intensità, lucidità e grande concretezza. I lariani partono forte e si portano in vantaggio grazie al colpo di testa spettacolare di Douvikas, poi subiscono il pareggio di Suat Serdar, abile ad approfittare di una papera del portiere Butez.

Nella ripresa, però, il Como cambia marcia: alza il baricentro, domina nel possesso e torna avanti con Posch, che sfrutta al meglio un cross preciso e batte il portiere con un tocco sotto misura. Gli uomini di Fabregas restano padroni del campo, gestendo il gioco e colpendo ancora nel finale con Vojvoda, autore del gol che chiude definitivamente la partita con una conclusione potente e angolata. Il Verona tenta di reagire, ma trova di fronte una squadra solida e concentrata fino all’ultimo minuto. Prestazione di spessore per il Como, che conferma organizzazione, carattere e qualità offensiva, meritando pienamente la vittoria. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COMO VERONA (RISULTATO LIVE 1-1): CHE OCCASIONE

Ripresa che inizia con il Como in pieno controllo del gioco, deciso a tornare in vantaggio dopo un primo tempo equilibrato. La squadra di casa mantiene il possesso con autorità, costruendo azioni ordinate e scambi rapidi di prima che mettono in difficoltà il Verona, costretto spesso a rincorrere.

Al 52’ il Como continua a spingere con Alex Valle, che prova un cross interessante in area, ma la difesa scaligera riesce a liberare.

Poco dopo, Assane Diao lascia il campo tra gli applausi per far spazio a Jesús Rodríguez, mossa che dà nuova energia e dinamismo alla fascia sinistra.

Al 56’ arriva anche un’ammonizione per Nico Paz, punito dall’arbitro per un intervento in ritardo. Nonostante ciò, il Como resta padrone del campo, gestendo la manovra con calma e precisione, cercando di aprire gli spazi contro un Verona che fatica a riconquistare palla. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COMO VERONA (RISULTATO LIVE 1-1): DUPLICE FISCHIO

Primo tempo equilibrato e combattuto al “Sinigaglia” in questa diretta, dove Como e Verona vanno al riposo sull’1-1. I padroni di casa partono forte e trovano il vantaggio con Douvikas, autore di un colpo di testa spettacolare da posizione defilata che si infila all’incrocio. Il Verona però cresce con il passare dei minuti, prendendo il controllo del gioco e costringendo il Como ad abbassarsi. Il pareggio arriva al 25’, con Suat Serdar che approfitta di una papera di Jean Butez: il portiere del Como non trattiene un pallone apparentemente innocuo e il centrocampista gialloblù è il più rapido a ribadire in rete a porta vuota.

Nel finale la partita si fa più fisica, con Gagliardini ammonito per un intervento in ritardo e Giovane autore di un tackle duro. Il Como prova a rallentare i ritmi con un possesso più ragionato, ma il Verona chiude in crescita, dando la sensazione di poter colpire ancora nella ripresa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COMO VERONA (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

Partenza positiva per il Como in questa diretta, che si porta subito in vantaggio 1-0 grazie a una splendida rete di Anastasios Douvikas. L’attaccante greco anticipa tutti in area e, da posizione defilata, colpisce di testa con perfetta coordinazione, mandando il pallone all’incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Un gesto tecnico di grande qualità che sblocca la gara.

Dopo il vantaggio, la squadra di casa prova a gestire il ritmo con un possesso palla ragionato, mentre il Verona reagisce mantenendo ordine e provando a costruire dal basso. Bernede commette un fallo ingenuo che regala una punizione al Como, ma il successivo cross di Nico Paz è facile preda della difesa scaligera. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COMO VERONA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, manca pochissimo alla diretta di Como Verona, in questo aggiornamento mentre aspettiamo il fischio iniziale ci metteremo ad osservare le statistiche, in questo modo capiremo chi tra queste due squadre riuscirà a portare a casa i tre punti in ottica trend e principali dati. Il Como è imbattuto da diverse giornate, anche se nelle ultime quattro ne ha pareggiate tre, andamento positivo anche se non velocissimo. Il Verona comunque farebbe la firma, perché è una delle quattro squadre della nostra Serie A che non sono ancora riuscite a vincere, sebbene adesso sia imbattuto da due turni.

Adesso via al commento live della diretta di Como Verona, andiamo vedere sul campo come andrà questa partita, si parte! COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Diao; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Morata, Rodriguez, Moreno, Baturina, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Addai, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas. HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Serdar, Sarr, Bradaric, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE LA DIRETTA COMO VERONA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Como Verona? Assicuratevi di essere abbonati a DAZN, che vi permetterà di assicurarvi anche la diretta streaming sull’app di DAZN.

SCALIGERI IN TRASFERTA

Entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio. La diretta Como Verona, valevole per la nona giornata di campionato di Serie A, si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 18:30 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Il Como ha chiuso in parità con il Parma al Tardini, non riuscendo a replicare l’ottima prestazione e i tre punti portati a casa nella sfida contro la Juventus. In ogni caso i comaschi vanano 13 punti in classifica con una sola sconfitta.

Il Verona non milita di certo dalle parti della classifica del Como, ma pian piano sta trovando la quadra. A confermato sono i due punti conquistati nelle ultime due gare di campionato ovvero lo 0-0 di Pisa e il 2-2 con il Cagliari.

LE PROBABILI FORMAZIONI COMO VERONA

Il Como si disporrà in campo con il modulo 4-2-3-1. Butez in porta, difeso dal quartetto Smolcic, Ramon, Kempf e Alberto Moreno. Nella zona nevralgica del campo Perrone e Da Cunha con Kuhn, Nico Paz e Diao sulla linea della trequarti alle spalle di Douvikas.

Il Verona predilige invece l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Montipò, protetto da Bella-Kotchap, Nelsson e Valentini. A centrocampo ecco Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede e Frese. Davanti la coppia Giovane e Orban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COMO VERONA

Il successo del Como è dato a 1.57, ben più basso del colpo esterno del Verona a 6.50 e del pareggio a 3.70. Over 2.5 si aggira intorno a 2.10 con l’Under a 1.73.