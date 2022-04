DIRETTA/ Como Vicenza streaming video tv: gli ospiti si giocano tutto (Serie B)

DIRETTA COMO VICENZA: VENETI A CACCIA DELLA SALVEZZA

Como Vicenza, in diretta lunedì 25 aprile 2022 alle ore 18.00 presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B. Quella che prenderà il via tra pochi minuti sarà una gara fondamentale per le dinamiche di classifica: se la formazione lariana ha già raggiunto la salvezza, gli ospiti sono alla disperata ricerca di punti per la salvezza…

Entriamo nel dettaglio della diretta Como Vicenza. La formazione di casa è situata al quattordicesimo posto con 44 punti, frutto di 10 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte. I biancoblu sono reduci da tre sconfitte consecutive: nell’ultimo turno è arrivato il ko esterno per 3-1 contro il Pisa. Il Vicenza, invece, è situato al diciottesimo posto con 25 punti, raccolti grazie a 6 vittorie, 7 pareggi e 22 sconfitte. I playout distano tre punti, ma c’è bisogno della svolta: nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta interna per 1-2 contro il Perugia.

DIRETTA COMO VICENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Como Vicenza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI COMO VICENZA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Como Vicenza, che prenderà il via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione di casa, schierata in campo con il 3-4-1-2. Tra i pali Gori, linea a tre di difesa formata da Varnier, Bertoncini e Cagnano. Sulle corsie laterali agiranno Iovine e Ioannou, con Arrigoni e Bellemo in cabina di regia. Sulla trequarti agirà Nardi, alle spalle del tandem formato da Gliozzi e La Gumina. Passiamo adesso al Vicenza, che scenderà sul terreno di verde con il 4-3-3. In porta l’ex Napoli Contini, linea a quattro di difesa formata da Maggio, Padella, De Maio e Lukaku. Bikel frangiflutti, con Zonta e Cavion mezzali. In attacco, Dalmonte e Giacomelli a sostegno di Diaw.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Como Vicenza vedono come favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento le quotazioni dell’agenzia Eurobet. La vittoria del Como è data a 3,10, il pareggio è quotato 3,20, mentre la vittoria del Vicenza paga 2,35 volte la posta. Si profila una gara molto tattica, come testimoniato dalle quotazioni di Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 1,65 e 2,10. Più equilibrato, invece, il rapporto tra Gol e No Gol: la prima opzione paga 1,83, mentre la seconda paga 1,87.











