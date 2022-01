Diretta Comore Gabon/ Streaming video tv: fuori Aubameyang, Coppa d’Africa

Comore Gabon, diretta dall’arbitro Peter Waweru del Kenya presso lo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, lunedì 10 gennaio, per la prima giornata del girone C della Coppa d’Africa 2022 (in realtà 2021, slittata dall’anno scorso come era successo agli Europei) ospitata dal Camerun. Oggi dunque è il giorno del debutto per Comore e Gabon e già questa prima sfida potrebbe dire molto sulle sorti delle due Nazionali.

Diretta/ Torino Fiorentina (risultato 0-0) streaming tv video: avvio equilibrato

La diretta di Comore Gabon metterà di fronte di Nazionali non di grande spicco, ma il Gabon dovrebbe farsi preferire pur in assenza della sua stella Pierre-Emerick Aubameyang, bloccato dal Covid. Le due big del girone sono Marocco e Ghana, fondamentale dunque per Comore e Gabon sarebbe partire con una vittoria che avvicinerebbe di molto la qualificazione agli ottavi di finale, anche perché passano la prima fase a gironi le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze (su sei), per cui la selezione obiettivamente non sarà eccessiva. Sarà comunque già una partita da non sbagliare: che cosa ci dirà Comore Gabon?

Diretta/ Marocco Ghana (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA COMORE GABON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Comore Gabon, e in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che negli ultimi mesi ha preso in mano parecchi eventi sportivi e copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI COMORE GABON

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Comore Gabon, tenendo conto che il Covid è una incognita pesante, che ad esempio metterà fuori causa Pierre-Emerick Aubameyang e alcuni suoi compagni. Le Comore di mister Amir Abdou potrebbe scendere in campo con questi undici titolari nel modulo 4-4-2: Ali Ahamada; Kassim Abdallah, Nadjim Abdou, Younn Zahary, Mohamed Youssouf; Faiz Mattoir, Yacine Bourhane, Rafidine Abdullah, Faïz Selemani; Mohamed M’Changama, Ahmed Mogni.

Diretta/ Guinea Malawi (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

La replica del Gabon allenato da Patrice Neveu dovrebbe concretizzarsi in uno speculare 4-4-2 con questi possibili interpreti dal primo minuto: Jean-Noel Amonome; Lloyd Palun, Bruno Manga, Sidney Obissa, David Sambissa; Guelor kanga, André Biyogo Poko, Serge-Junior Martinsson Ngouali, Jim Allevinah; Denis Bouanga, Axel Méyé.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Comore Gabon in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Formalmente in casa le Comore, ma è favorito il Gabon, di conseguenza il segno 2 è quotato a 2,40. Si sale poi a 2,85 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,30 volte la posta in palio in caso di segno 1 se dovessero vincere le Comore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA