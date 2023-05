DIRETTA CONCERTO PRIMO MAGGIO ROMA 2023/ Rocco Hunt in chiusura dell’evento

Concerto primo maggio Roma 2023: commento in diretta della puntata 1 maggio 2023

La serata del Concertone del 1 maggio 2023 si conclude con i ringraziamenti di Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio per la buona riuscita dell’evento. E, infine, lasciano spazio all’ultimo artista, che chiude questa lunga giornata all’insegna della musica e, soprattutto, in difesa del diritto al lavoro. Rocco Hunt canta Ti volevo dedicare e il suo ultimo singolo, Non litighiamo più.

Diretta concerto primo maggio Taranto 2023 streaming/ Evento interrotto per pioggia: le esibizioni saltate

Si chiude qui l’evento che, anche quest’anno, ha attirato in piazza numerose persone. Nonostante la pioggia intermittente da pomeriggio a sera, il grande pubblico di Roma ha resistito e ha cantato e ballato per tutti. E, assieme agli artisti che si sono avvicendati sul palco, hanno rivendicato ancora una volta l’importanza del diritto al lavoro (Agg. Ruben Scalambra)

Chi è Matteo Paolillo? Concerto Primo Maggio/ "La mia voce come canto di speranza"

Mara Sattei incanta, Johnson Righeira fa ballare la piazza

La serata si avvia verso la conclusione, ma ci sono ancora alcuni artisti pronti ad esibirsi sul palco del concertone del 1 maggio 2023 con le proprie canzoni. È il turno di Mara Sattei, che apre il suo spazio con il brano Altalene, a cui fa seguito il suo nuovo singolo, intitolato Tasche. Ma anche lei è stata grande protagonista nell’edizione del Festival di Sanremo di quest’anno. Non poteva dunque mancare la sua esibizione sulle note del brano da lei portato in gara, Duemilaminuti.

Si fa poi un salto nel tempo e, sul palco dello show, si prende la scena Johnson Righeira, componente del duo musicale che tanto successo ha avuto negli anni. L’operazione nostalgia prende il via con un loro grande classico, L’estate sta finendo, per poi ballare al ritmo di Vamos a la playa (Agg. Ruben Scalambra)

Bnkr44, chi è? Concerto Primo Maggio/ "Ci divertiamo, ma se dovessimo romperci...."

I Coma_Cose: l’esibizione e il significato del travestimento

La musica non si ferma in questa importante giornata e, sul palco del Concertone del 1 maggio 2023, è il momento dei Coma_Cose. Il duo, reduce dal Festival di Sanremo 2023, porta in scena il meglio del proprio repertorio: da Chiamami a Fiamme negli occhi, sino al brano sanremese di quest’anno (L’addio) e l’ultimo singolo Agosto morsica, che ci accompagnerà per tutta l’estate. Nel corso dell’esibizione, il duo si è esibito travestito da leoni, assieme alla sua band.

Non una scelta casuale, ma dietro questo travestimento si cela un messaggio ben preciso e quantomai importante: “Qualcuno ti dirà: ‘Hai un coraggio da leoni’, e invece dentro sei spaventato. A volte infatti il coraggio è solo una maschera, come quella che indossiamo noi oggi. Dentro siamo imperfetti, fragili, pieni di dubbi. Ma anche ammettere di avere paura è un grande atto di coraggio“. Spazio poi a Piero Pelù, che canta la sua Gigante e poi propone una canzone, Musica libera, cantata insieme ad Alborosie. Infine, un cult della sua carriera: El diablo (Agg. Ruben Scalambra)

Geolier si prende la scena: le sue hit e un appello allo Stato

A prendersi la scena sul palco è Geolier, giovanissimo rapper napoletano e idolo di tantissimi ragazzi, che si sta conquistando il suo spazio nella musica con un successo sempre crescente. Al Concertone del primo maggio 2023 porta un assaggio del suo repertorio, dalla hit Money a Monday, ma anche Come vuoi e X caso, quest’ultima cantata in collaborazione con Sfera Ebbasta. Immancabile, poi, la grande hit che l’ha portato al successo e cantata assieme a Sfera Ebbasta e Shablo: M’ Manc.

A seguire, Geolier lancia un appello alle istituzioni per arginare le disparità tra Nord e Sud: “Vorrei solo fare un invito allo Stato: investite nel Sud, nelle infrastrutture, nelle scuole, aiutateci a togliere i ragazzi dalla strada, come sto facendo io. Viva l’Italia, viva il Sud e forza Napoli sempre“. A chiudere il suo intervento un’ultima hit, Chiagne (Agg. Ruben Scalambra).

Carl Brave e Francesco Gabbani infiammano la piazza

Prosegue la musica al Concertone del 1 maggio, ed è il turno di Carl Brave. Il cantautore romano spazia nella sua ampia discografia, esordendo con Chapeau, per poi proseguire con Noccioline, Che poi, Makumba (la collaborazione di successo con Noemi), sino a Lieto fine e Malibù.

Altro protagonista di questa giornata in musica è Francesco Gabbani: i brani scelti sono Tra le granite e le granate, Volevamo solo essere felici, il nuovissimo singolo L’abitudine, Viceversa sino all’intramontabile Occidentali’s Karma. Un’esibizione travolgente e carica di energia (Agg. Ruben Scalambra)

Lazza e Tananai, i successi di Sanremo e non solo

Un altro protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo è ospite questa sera del concertone del primo maggio 2023. La grinta e il carisma di Lazza conquistano tutti i presenti in piazza, che cantano con lui Panico (brano realizzato in collaborazione con Takagi e Ketra), Uscito di galera, sino al brano sanremese Cenere, cantato a squarciagola da tutti. La pioggia sembra non voler frenare la musica e la piazza non se ne cura, cantando, ballando e saltando. Torna poi sul palco Emma Marrone, che recita una poesia di Virginia Woolf, Resta viva.

Spazio ad un altro giovanissimo artista, che nell’ultimo anno ha ottenuto grandi successi e ha ben figurato all’ultimo Sanremo: Tananai. La struggente Abissale apre le danze, un medley travolgente di Baby Goddamn e Sesso occasionale fa poi da apripista all’esibizione conclusiva, forse la più attesa dal pubblico, quella sulle note del successo sanremese Tango (Agg. di Ruben Scalambra)

Emma travolgente, tra i brani cantati anche il suo nuovo singolo

Il palco lascia spazio ad un’artista internazionale, una giovane cantautrice norvegese di nome Aurora. Voce cristallina e grinta da vendere, propone al Concertone alcuni brani del suo repertorio e si fa così conoscere al grande pubblico italiano. È poi il turno di una grande voce della musica italiana, accolta con clamore: Emma Marrone. Nonostante la pioggia e la miriade di ombrelli aperti, la piazza canta insieme a lei Stupida allegria e La mia città, scendendo dal palco ed incontrando più da vicino chi è in piazza da ore ad assistere allo show.

La cantante salentina pesca poi dal repertorio del passato e propone anche Cercavo amore, per poi concludere con Io sono bella e il suo nuovo singolo, Mezzo mondo (Agg. di Ruben Scalambra)

Ariete e Mr Rain, dal Festival di Sanremo al Concertone del 1 maggio

Dopo il ritorno di Ligabue al Concertone, dopo 17 anni di assenza, lo show prosegue con una giovanissima artista che si è messa in mostra nell’ultimo Festival di Sanremo con Mare di guai: Ariete. Sul palco offre un’esibizione che coinvolge il pubblico con le sue hit, da 18 anni a Spifferi, sino all’amatissima L’ultima notte. “Viva l’amore, viva la libertà, viva il lavoro“, le sue parole al termine dell’esibizione.

Spazio poi ad un altro grande protagonista dell’ultimo Sanremo, che con Supereroi si è classificato in terza posizione: Mr. Rain. La sua performance ha inizio con Fiori di Chernobyl, seguita da I grandi non piangono mai. Prima di introdurre la terza canzone, si sofferma brevemente sull’importanza della salute mentale: “Farsi aiutare, chiedere aiuto è ancora una scelta che spaventa tanti e che ancora oggi in pochi si possono permettere. E non è giusto. È un nostro dovere parlarne, perché le guerre silenziose sono le più subdole“. Ed ecco che partono le note di Supereroi, accolte da un pubblico in estasi e che canta assieme a lui (Agg. Ruben Scalambra)

Il ritorno di Ligabue è puro show: pubblico in estasi

Il concertone prosegue con un grandissimo e attesissimo ritorno sulla scena musicale, quello di Ligabue. Il rocker viene accolto da un tripudio di urla e applausi, che non si arrestano nemmeno sotto la pioggia. “Primo maggio bagnato, primo maggio speriamo fortunato“, scherza il cantante in riferimento alle avverse condizioni climatiche di questa giornata.

Sul palco vengono riproposte due grandi hit del suo repertorio, Il sale della terra e Urlando contro il cielo, cantata a squarciagola dal pubblico sotto la pioggia. Il suo ritorno sul palco del Concertone arriva dopo 17 anni. “Il 1 maggio è una delle feste migliori che abbiamo” le sue parole prima di assentarsi al termine della performance (Agg. Ruben Scalambra)

Prosegue la musica in piazza: Alfa, Aiello, Fulminacci e Il Tre

Prosegue sotto la pioggia il concerto del primo maggio di Roma. Questo non scoraggia però il pubblico presente, che continua a divertirsi nonostante ombrelli ed impermeabili. Dopo l’esibizione di Alfa, che ringrazia il pubblico per essere rimasto nonostante la pioggia, sale sul palco Aiello che, parlando de

“Il diritto che mi manca”, hashtag dell’evento, inneggia al diritto all’educazione sessuale che oggi è ancora precaria. Si esibisce poi in un medley dei suoi brani più celebri, da ‘Arsenico’ a “Vienimi”.

Sul palco arrivano poi Fulminacci, seguito da Il Tre che si esibisce sulle note di ‘Roma’, che dedica dunque alla sua città. Continua poi con ‘Te lo prometto’, scendendo in mezzo al pubblico che si scatena nonostante la pioggia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gaia sfida la pioggia e scatena il pubblico

Dopo una serie di artisti emergenti, sul palco del Concerto del Primo Maggio 2023 di Roma arriva un nome che infiamma il pubblico nonostante il clima freddo e uggioso. Bellissima e con un look decisamente sensuale, sul palco arriva Gaia Gozzi. L’ex vincitrice di Amici non si risparmia e, come se fosse sul palco di un proprio concerto, trascina il pubblico con la sua musica molto sensuale e che spinge la piazza a ballare. Nonostante la pioggia, Gaia riesce a riscaldare l’atmosfera con la sua “Estasi”.

Una performance molto apprezzata non solo dal pubblico presente in Piazza San Giovanni, ma anche i telespettatori che, seguendo il Concertone sulle frequenze di Raitre, sui social, hanno applaudito l’energia della cantante che non si risparmia mai regalando un momento memorabile all’evento in attesa dei grandi nomi come quello di Emma, Piero Pelù e Luciano Ligabue. Ricordiamo che potete seguire il concerto anche in streaming a questo link. (Aggiornamento di Stella Dibenedetto)

I Tropea omaggiano Vasco Rossi

Sotto la pioggia, la musica del Concerto del Primo Maggio di Roma non si ferma. Dopo l’esibizione dei finalisti del concorso 1M NEXT 2023 vinto da Still Charles, Ambra Angiolini chiama sul palco i Tropea quarti classificati alla finale della sedicesima edizione di X Factor. La giovane band regala due brani al pubblico di Piazza San Giovanni omaggiando anche Vasco Rossi. I Tropea, infatti, eseguono una versione rivisitata di “Asilo Republic” del rocker di Zocca.

Un brano storico di Vasco, amatissimo dai suoi fan con cui i Tropea animano la folla che, nonostante la pioggia, non diminuisce, ma aumenta in attesa dei grandi nomi come Luciano Ligabue che torna sul palco del Concertone dopo 17 anni dall’ultima volta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Il ricordo di Lorenzo Parelli

Il Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma si è ufficialmente aperto! Sul palco in apertura era presente solamente Ambra Nagiolini, che ha voluto dedicare un accorato ricordo a Lorenzo Parelli, morto durante l’alternanza scuola-lavoro. “Per l’articolo 4, la Rpubblica riconosce a tutti i cittadini i diritti al lavoro e promuove le condizioni che lo rendano effettivo”, ha detto, “Lorenzo Parelli ha 18 anni quando inizia a concorrere, è in alternanza scuola-lavoro, in fabbrica. Ha 18 anni e la parola che gli abbiamo consegnato è lavoro, perché possa assicurarsi ancora di più quella che gli spetta di diritto, la parola futuro”.

“È il suo ultimo giorno”, continua Ambra Angiolini dal palco del Concerto del Primo Maggio 2023 di Roma, “Lorenzo muore nella prima sillaba della parola futuro, perché ad avere un lavoro non ci arriverà mai. Morto di lavoro durante l’orario scolastico, e questo nemmeno la costituzione poteva prevederlo. Ha pagato con la vita, senza essere mai stato pagato da nessuno, perché il suo datore era ancora la scuola. Oggi siamo qui, su questo palco, per consegnarvi qualcosa di davvero importante, a voi. Abbiatene cura, perché voi potete sempre cambiare le cose, le sconfitte lasciatele a noi. Perché nessun Lorenzo muoia più per la parola futuro”. Sul palco del Concerto del Primo Maggio 2023 di Roma erano presenti anche i genitori di Lorenzo, e la madre ha sottolineato che “credo che il gesto più significativo ed importante di oggi sia dedicargli un pensiero. Lorenzo deve farci riflettere in modo serio sui sistemi che mettiamo assieme per i nostri ragazzi. Mi sento di dirvi che la sicurezza non ha colore o bandiera, ma è di tutti ed è un responsabilità collettiva di ognuno di noi. Se riusciremo ad essere così motivati nel riconoscere il suo sacrifico e trasformarlo in tutela sul lavoro, avremo realizzato il suo ricordo e la vera costituzione”. (Agg di Lorenzo Drigo)

Tutto pronto per il Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma

Si sta per aprire ufficialmente l’edizione 2023 del Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso dalle maggiori sigla sindacali italiane, CIGL, CISL e UIL. Il palco su cui si susseguiranno i circa 50 artisti è stato allestito in Piazza San Giovanni in Laterano, e ricordiamo che chiunque desideri seguirlo in diretta potrà farlo in televisione, su Rai 3, in radio, su Rai Radio 2, oppure in streaming online tramite la piattaforma RaiPlay ed inizierà alle 15:15 fino alle ore 00:15 con una paura alle 19 per i telegiornali.

La piazza del Concerto del Primo Maggio a Roma è gremita già da ore e il pubblico non sembra fermarsi neppure davanti al rischio pioggia. Attesissima la presenza di Ligabue sul palco, che si esibirà in tarda serata, dopo Piero Pelù. Ad aprire il concerto, invece, sarà Gaia, seguita da Bnkr44 e Alfa. Nel corso della giornata, invece, saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio 2023 di Roma anche Levante, Ariete, Coma_Cose, Tananai, Francesco Gabbani, Carl Brave, Lazza, Emma, Mr Rain, Rocco Hunt, oltre a numerosissimi altri artisti. (Agg. di Lorenzo Drigo)

Anticipazioni Concerto Primo Maggio di Roma 2023: conducono Ambra Angiolini e Biggio

Oggi, lunedì 1° maggio, il palco di Piazza San Giovanni in Laterano accoglie la trentatreesima edizione del Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL. Nove ore di musica dal vivo e parole, con circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana: un appuntamento imperdibile trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

Per la sesta edizione consecutiva, sarà Ambra Angiolini a condurre il Concertone. Al suo fianco Fabrizio Biggio, membro del duo comico I soliti idioti e accanto a Fiorello nel programma Viva Rai 2. “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” è lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2023: i tre sindacati confederali hanno deciso di rendere omaggio alla nostra Carta costituzionale dedicandole l’edizione del Concerto Primo Maggio 2023.

I cantanti sul palco del Concerto Primo Maggio di Roma

La linea artistica del Concerto Primo Maggio 2023 si sviluppa attorno al concept “Generazione #1M2023”. “Il concertone è oggi un evento che racconta la musica attuale e quella che sta per arrivare. Un cast transgenerazionale che è l’emporio della musica italiana. La più grande difficoltà che ho avuto sono i no che ho dovuto dire a chi si è proposto perché il Primo Maggio è tornato a essere l’evento centrale della musica”, ha raccontato il direttore artistico Massimo Bonelli. Il cast di quest’anno è composto da Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr. Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse the Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, l’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù. Sul palco anche un’artista internazionale: Aurora, la giovane cantautrice norvegese con oltre 2,5 miliardi di streaming.

Il pre-show del Concerto Primo Maggio Roma 2023

L’edizione 2023 del Concerto Primo Maggio si arricchisce di un pre-show: intorno alle ore 14.00 saliranno sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano Leo Gassmann, Iside, Savana funk e Camilla Magli. Nella prima parte del Concertone si esibiranno anche i 3 vincitori di 1MNEXT, il Contest del Primo Maggio dedicato agli artisti emergenti: Etta, Maninni e Still Charles. Il vincitore assoluto sarà proclamato sul palco del Concertone. Nel pre-show si esibirà anche Wepro, quarto classificato del Contest. Nella prima parte dell’evento, spazio anche Hermes vincitore della quinta edizione del contest “Sicurezza Stradale in Musica”.

Come seguire il Concerto Primo Maggio Roma 2023 in diretta streaming

L’intero evento sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Sarà possibile seguire il Concerto Primo Maggio 2023 anche su Rai Radio 2. Si parte con l’appuntamento pomeridiano, dalle ore 16.00, in compagnia di Diletta Parlangeli e LaMario; mentre il racconto della serata, a partire dalle ore 20.00, è affidato a Carolina Di Domenico ed Elena Di Cioccio. Dalle ore 19.00, durante la pausa della diretta tv, dal palco di Piazza San Giovanni, andrà in scena il dj set di Ema Stokholma. Rai Radio 2 è disponibile anche in video sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat, in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. A Rai Italia il compito di proporre l’intero Concertone nel mondo: un palinsesto ad hoc che seguirà i diversi fusi orari.

Scaletta Concerto Primo Maggio 2023: Leo Gassmann apre il “pre-show”

Il Concerto Primo Maggio Roma 2023 è sempre tra gli eventi musicali più attesi dell’anno e anche questa edizione, stando alla scaletta, si appresta ad essere uno spettacolo unico ed emozionante. Il Concertone inizierà ufficialmente intorno alle 15.00, ma già a partire dalle ore 14 ci sarà un pre-show con alcuni artisti noti ad aprire le danze. Si esibiranno uno dopo l’altro Leo Gassman, Iside, Savana Funk e Camilla Magli. Terminata la sequenza si partirà con il format classico del Concerto del Primo Maggio con Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio alla conduzione.

Lo start ufficiale del Concerto Primo Maggio 2023 è fissato alle ore 15 e una notevole attesa è riservata a due nomi in particolare. Da scaletta è previsto l’intervento di Aurora come ospite internazionale ma soprattutto si unirà allo spettacolo il grande Luciano LIgabue, dopo 17 anni dalla sua ultima esperienza sul palco di piazza San Giovanni. La line up del Concertone si completa poi con una carrellata di artisti emergenti e più che affermati: Emma, Lazza, Coma_cose, Geolier, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Epoque, Matteo Paolillo, Johnson Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Fulminacci, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Ginevra, Alfa, Giuse The Lizia, Levante, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia, Piero Pelù con Alborise, Gaia, Serendipity, Paolo Benvegnù, Hermes.











© RIPRODUZIONE RISERVATA