Diretta Concerto Primo Maggio Taranto 2024/ Cantanti, scaletta e streaming: da Brunori Sas a Michielin

Concerto Primo Maggio Taranto 2024 diretto da Diodato: le anticipazioni

Il primo maggio è sinonimo di grandi concerti in Italia. Non c’è soltanto quello di Roma ad attirare migliaia di spettatori, ma anche il Concerto del primo maggio 2024 di Taranto, noto anche come Uno Maggio Taranto Libero e Pensante. Si tratta di un’alternativa a chi, oltre alla musica, vuole immergersi in un evento più impegnato sui temi sociali e politici.

Il Concerto Primo Maggio Taranto 2024 si tiene nel Parco Archeologico delle Mura Greche della città pugliese, che ospita questo grande evento dal 2013. La direzione del concerto è del cantautore Diodato, affiancato dal musicista Roy Paci e dall’attore e regista Michele Riondino.

Conduttori, scaletta e dove vedere in diretta streaming il Concerto Primo Maggio Taranto 2024

Dopo quanto accaduto lo scorso anno – il concerto è stato interrotto a causa del maltempo – quest’anno si prevede un Concerto Primo Maggio a Taranto 2024 senza particolari intoppi e, soprattutto, ricco di ospiti. A condurre l’evento, a partire dalle ore 14 circa, saranno Valentina Petrini, Andrea Rivera, Martina Martorano e Serena Tarabini.

A coloro che si chiedono se è possibile seguire il concerto del primo maggio di Taranto, sveliamo che la diretta televisiva sarà un’esclusiva dell’emittente locale Antenna Sud. Si tratta di un canale che è comunque possibile vedere e seguire in tutta Italia che si può però seguire in tutta Italia in streaming online cliccando su questo link. Al momento non è stata annunciata la scaletta ufficiale del concerto.

Tutti i cantanti del Concerto Primo Maggio a Taranto 2024

Chi sono io cantanti che si esibiranno al concerto del primo maggio di Taranto 2024? Saliranno sul palco: Area, Brunori Sas, Francesca Michielin, N.A.I.P., Emma Nolde, Willie Peyote, Selton, Terraross, Tre allegri ragazzi morti, Malvax, Serena Brancale, Cristiano Cosa, Frenetik, Valerio Lundini e I VazzaNikki, Mannarino, Mama Marias & Don Ciccio, Marlene Kuntz, Gabriella Martinelli.

Le esibizioni saranno completamente live. Gli artisti ospiti dell’evento saranno accompagnati dalla band composta da Roberto Angelini alle chitarre, Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Adriano Viterbini alle chitarre, Andrea “Fish” Pesce alle tastiere, Rodrigo D’Erasmo al violino, Vincenzo Lato alle percussioni, Francesco Fratini alla tromba, Simone Alessandrini al sax, Tahnee Rodriguez ai cori.

Non solo musica: gli ospiti e gli interventi del concerto del primo maggio di Taranto

Come accennato all’inizio dell’articolo, non sarà solo la musica la grande protagonista del concerto del primo maggio di Taranto. Si parlerà anche di argomenti importanti che riguardano il sociale con una serie di ospiti. Si alterneranno sul palco di Taranto i rappresentanti di associazioni come Amnesty International, Fridays For Future, NoTav, Ultima Generazione, XR Puglia.

Ci sarà l’intervento di Roberto Salis, padre dell’insegnante e attivista Ilaria Salis detenuta in carcere in Ungheria. Parlerà poi la scrittrice tarantina Mariangela Tarì, autrice di Terra madre; l’iraniana Parisa Nazari dall’associazione Donna, Vita, Libertà. Sul palco infine Raffaele Crocco e il giornalista inviato di guerra Nico Piro, che parlerà della situazione in Palestina.











