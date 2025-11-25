Diretta Conegliano Ankara streaming video tv: orario e risultato live per la prima giornata della Champions League di volley, oggi 25 novembre 2025

DIRETTA CONEGLIANO ANKARA (RISULTATO 1-2): ALEKSIC IMPLACABILE A MURO!

La diretta Conegliano Ankara in Champions League fa registrare un terzo set vinto dalle turche con il punteggio di 23-25. Conseguentemente le ospiti tornano a comandare 1-2 nella conta dei set, Conegliano spreca una chance essendosi trovata a condurre nel parziale fino al 22-21 ma Ankara ha ribaltato nel momento decisivo sul 22-24, sfruttando anche una Aleksic letteralmente implacabile a muro. E ora le venete devono provare a prolungare almeno la sfida al tie-break. (agg. di Fabio Belli)

CONEGLIANO ANKARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Conegliano Ankara ci offre lo spunto per ricordare che, nella nuova Champions League, tifosi e appassionati italiani possono appoggiarsi alla piattaforma DAZN e, per tre incontri ad ogni turno, anche a Sky Sport, quindi con opzioni anche per la diretta streaming video, ma sempre su abbonamento.

REAZIONE IMOCO!

La diretta Conegliano Ankara in Champions League vede Conegliano reagire nel secondo set, che le ragazze venete si sono aggiudicate con il punteggio di 26-24. Le Pantere sono sembrate ancora un po’ in affanno ma sono riuscite a non farsi beffare nei punti decisivi in chiusura di parziale, col punteggio che era ancora in parità sul 24-24. Una giocata di Gabi e una invasione di Uzelac hanno poi fatto pendere l’ago della bilancia verso Conegliano. (agg. di Fabio Belli)

VENETE SORPRESE!

La diretta Conegliano Ankara in Champions League turca parte con un 23-25 per la formazione turca. Venete sorprese con Ankara che sul 17-20 ha trovato lo strappo decisivo, troppi errori per le ragazze di Conegliano che hanno provato a riportarsi sotto fino all’ultimo ma le ospiti hanno chiuso senza la necessit di portare il primo set ai vantaggi. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Con la diretta Conegliano Ankara inizia una nuova avventura per l’Imoco in Champions League, già settimana prossima ci sarà la seconda giornata che porterà le venete in Germania per giocare sul campo del Dresdner SC, poi si andrà al 2026 con le altre quattro giornate della fase a gironi, che saranno disputate tutte fra il 7 gennaio e il 4 febbraio. Settimane molto intense, ricordando che nel mese di dicembre Conegliano avrà l’appuntamento anche con il Mondiale per Club, altra competizione della quale le ragazze di Daniele Santarelli sono campionesse in carica.

Per quanto riguarda Ankara, possiamo invece ricordare che la formazione turca ha beneficiato della wild-card che ha dato sia all’Italia sia alla Turchia un quarto posto supplementare nel tabellone principale della Champions League. A questo proposito possiamo evidenziare anche un fatto curioso: su cinque gironi, quattro hanno sia una squadra italiana sia una turca, mentre il quinto non ha nessuna rappresentante delle due nazioni dominanti. C’è però una squadra che domina più delle altre, saluteremo fra pochi minuti il ritorno in campo delle campionesse grazie alla diretta Conegliano Ankara! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CONEGLIANO ANKARA: IL DEBUTTO DELLE CAMPIONESSE

Momento sempre affascinante quando la squadra campione in carica debutta nell’edizione successiva di una competizione sportiva: così sarà con la diretta Conegliano Ankara, che alle ore 20.30 di questa sera, martedì 25 novembre 2025, sarà valida per la prima giornata del girone D della nuova Champions League di volley femminile.

Ci sarà quindi al Palaverde di Villorba subito un match fra Italia e Turchia, nella sfida che è ormai la più classica di tutte nella pallavolo femminile, a livello di club ma pure di Nazionale. I ricordi più recenti sono però tutti dolci per noi, a partire naturalmente dalla finale mondiale delle Azzurre, ma senza dimenticare che la scorsa Champions League si è decisa in realtà con un derby tutto italiano in finale.

La A. Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano vinse la sua terza Champions League (e seconda consecutiva) in un derby contro Scandicci, dopo avere vinto la semifinale contro il Vero Volley Milano, perché la Final Four dello scorso maggio fu ospitata a Istanbul ma in verità fu un autentico trionfo per le squadre italiane e ovviamente soprattuto per Conegliano, che ora sogna il tris consecutivo.

Nella nuova edizione Italia e Turchia avranno ben quattro squadre invece che tre: per noi l’aggiunta è Novara, per loro è proprio l’Ankara Zeren Spor Kulübü, che si aggiunge alle tre big di Istanbul ma almeno in teoria potrebbe essere meno pericoloso. Lo scopriremo stasera, naturalmente sarebbe molto importante per l’Imoco cominciare subito con una vittoria nella diretta Conegliano Ankara…

DIRETTA CONEGLIANO ANKARA: MISSIONE CONFERMA PER L’IMOCO

Avvicinandoci alla diretta Conegliano Ankara diamo allora qualche informazione: la formula è rimasta la stessa, la vincitrice di ogni girone avrà accesso immediato ai quarti di finale, mentre le seconde e la migliore terza disputeranno un turno di playoff per completare il quadro delle migliori otto. Per Conegliano evidentemente l’obiettivo deve essere il primo posto, le rivali oltre ad Ankara saranno le tedesche del Dresdner SC e le polacche del LKS Commercecon Lodz, tutte squadre di buon livello ma che in teoria non dovrebbero essere all’altezza delle campionesse di tutto.

Tanto per capirci: l’Imoco l’anno scorso in Champions League ha giocato in totale dieci partite fra girone, quarti e Final Four, il bilancio è stato di altrettante vittorie e con addirittura due soli set persi, uno a Rzeszów nella fase a gironi e uno nella semifinale contro Milano, uniche due partite che le venete hanno vinto 3-1 invece che 3-0. Solo vittorie anche nell’edizione precedente, anche se con qualche set in più lasciato per strada, questo significa che l’ultima partita persa da Conegliano in Champions League risale al 16 marzo 2023. È uno dei tanti dati impressionanti su questa squadra che torneremo ad ammirare in campo stasera con la diretta Conegliano Ankara…