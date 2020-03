Diretta Conegliano Brescia/ Streaming video Rai: pantere irrangiungibili? (volley)

Conegliano Brescia, in diretta dal Pala Verde di Villorba, sabato 7 marzo 2020 alle ore 20.30 sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile. Le venete si sono confermate dominatrici della stagione con 18 vittorie e una sola sconfitta finora nella regular season, prime a quota 54 punti con 6 lunghezze di vantaggio sulle più immediate inseguitrici della Yamamay Busto Arsizio (battuta pure in finale di Coppa). Brescia invece si trova in quartultima posizione e sta lottando per la salvezza, anche se le 9 lunghezze di vantaggio su Perugia possono essere considerate un bottino sicuramente soddisfacente, considerando anche il margine aumentato dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Brescia e Firenze, anche se nell’ultimo match disputato le bresciane sono state sconfitte da Casalmaggiore.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Brescia sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Rai Sport HD, canale numero 58, con la tv di Stato che trasmette come di consueto l’anticipo del sabato del campionato femminile di volley. Si potrà anche seguire l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite l’applicazione Rai Play oppure sul sito ufficiale raiplay.it per vedere incontro tramite smart tv oppure pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 1.15 e il successo esterno proposto invece a una quota di 5.80



