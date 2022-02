Diretta Conegliano Chemik Police/ Streaming video tv: formalità! (Champions League)

DIRETTA CONEGLIANO CHEMIK POLICE: VERSO I QUARTI

Conegliano Chemik Police si gioca in diretta dal PalaVerde, alle ore 19:30 di martedì 15 febbraio: ultima giornata nel gruppo E di volley Champions League 2021-2022, e formalità per la Imoco che ha già strappato il pass per i quarti di finale del torneo. Punteggio pieno e nessun set perso, ultima vittoria senza problemi sul campo dello Zok Ub: per le pantere, campionesse in carica, al momento il cammino verso il bis è stato assolutamente tranquillo e ora si giocherà questa ultima partita del girone sperando di chiudere ancora con un 3-0 per ottenere un percorso immacolato, anche se ovviamente conta il giusto.

La partita di questa sera è invece vitale per il Chemik Police che, a parte la sconfitta interna contro Conegliano, ha sempre vinto nel gruppo E e dunque può ancora prendersi la qualificazione ai quarti con una delle seconde posizioni (tre, sulle cinque totali); chiaramente le polacche vogliono sfruttare le diverse motivazioni, pur sapendo che al PalaVerde si tratta di una missione complessa. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Conegliano Chemik Police; mentre aspettiamo facciamo un rapido excursus sui temi principali della serata.

DIRETTA CONEGLIANO CHEMIK POLICE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI VOLLEY CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Conegliano Chemik Police sarà trasmessa su Eurosport 2, riservata dunque ai clienti della televisione satellitare che dovranno selezionare il numero 211 del decoder di Sky; la buona notizia tuttavia è che la Champions League di volley femminile viene mandata in onda dal broadcaster Disovery Plus, dunque questa partita potrà essere seguita in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e per accedere al servizio bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA CONEGLIANO CHEMIK POLICE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Conegliano Chemik Police servirà alla Imoco per risistemare la situazione in campionato, almeno idealmente e come spinta verso i prossimi impegni. Sabato le venete hanno vinto nettamente a Busto Arsizio e, con due partite da recuperare, sono ancora virtualmente al comando della classifica anche se si trovano a -3 da Monza, con il Vero Volley che poco tempo fa ha fatto la voce grossa al PalaVerde lasciando intendere di essere pronto a sovvertire le gerarchie. Per il momento comunque la squadra di Daniele Santarelli è ancora la più pronta per trionfare in Europa, come ha fatto vedere anche nella prima fase di Champions League.

Forse tra le tre italiane era quella con il girone più abbordabile, ma anche così non è affatto scontato fare percorso netto e soprattutto non dopo la vittoria del titolo, che potrebbe aver tolto qualcosa a livello di fame agonistica. Sia come sia, tra poche ore scopriremo se in Conegliano Chemik Police le pantere usciranno con la sesta vittoria in altrettanti impegni del primo turno, certamente però la Imoco potrà aspettare con totale serenità i quarti di finale e la sua prossima avversaria in una Champions League in cui naturalmente l’obiettivo è quello di fare il bis.

