Diretta/ Conegliano Chieri (risultato finale 3-0): grande prova casalinga! (17 febbraio)

DIRETTA CONEGLIANO CHIERI (RISULTATO FINALE 3-0): FINE PARTITA

Si chiudono i giochi per la diretta di Conegliano Chieri, il risultato finale è 3-0 a favore delle padrone di casa. Conegliano chiude il match in modo convincente, con Folie che ha giocato un ruolo chiave, trascinando le sue compagne nel set decisivo.

Dopo un secondo set più in sordina, la squadra di casa ha dimostrato la propria superiorità nel set che contava di più, assicurandosi la vittoria senza concedere alcun set all’avversario. Bella prova della formazione ospite che non è mai andata in difficoltà contro un Chieri che invece riesce di solito ad essere molto pericoloso. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Milano Scandicci (risultato 0-1) video streaming Rai: toscane avanti (Coppa Italia 17 febbraio)

DIRETTA CONEGLIANO CHIERI (RISULTATO LIVE 2-0): FINE SECONDO SET

Al termine del secondo set della diretta di Conegliano Chieri, il risultato vede le padrone di casa avanti per 2-0. Con questa vittoria nel secondo set, Conegliano ha ora il primo match point dell’incontro. Adams si è distinta particolarmente nei recuperi, giocando un ruolo fondamentale nell’impostazione delle azioni di attacco.

Diretta/ Perugia Monza (risultato finale 3-1): la Sir Safety ha vinto la Coppa Italia! (28 gennaio 2024)

La squadra di casa sembra avere il controllo della partita, mentre Chieri cercherà di reagire nella speranza di ribaltare la situazione nei set successivi. Il terzo set sarà decisivo per determinare l’esito finale dell’incontro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CONEGLIANO CHIERI (RISULTATO LIVE 1-0): FINE PRIMO SET

Nel primo set dell’entusiasmante diretta di Conegliano Chieri, le ragazze di casa sono riuscite a dominare, portandosi in vantaggio con il punteggio di 1-0. La protagonista indiscussa è stata Folie, il cui talento si è manifestato in una prestazione davvero eccezionale.

DIRETTA/ Perugia Milano (risultato finale 3-2): umbri avanti col brivido! Coppa Italia, 27 gennaio 2024

Le sue schiacciate hanno lasciato senza parole gli avversari, dimostrando una precisione e una potenza che hanno garantito il successo di Conegliano. Il match si prospetta ricco di emozioni, e siamo curiosi di vedere come si evolveranno i set successivi in questa avvincente sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CONEGLIANO CHIERI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi minuti ormai ci separano dalla diretta di Conegliano Chieri, la prima semifinale della Coppa Italia di volley femminile 2024, nella quale la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 dovrà cercare un’impresa davvero difficile. Le piemontesi però ci arrivano bene, sulla scia del successo casalingo per 3-0 nella scorsa giornata di campionato contro Bergamo, una vittoria che Camilla Weitzel aveva commentato così per il sito Internet della società di Chieri: “Bergamo ha giocato molto bene. Noi abbiamo spinto in battuta e anche in attacco e alla fine siamo riuscite a vincere. Questa vittoria è importantissima per noi”.

Certo, la missione oggi sarà ben più difficile contro l’Imoco Conegliano, che tra le sue innumerevoli vittorie vanta anche le ultime quattro edizioni consecutive della Coppa Italia, dal 2020 in poi. In semifinale poi le venete vincono addirittura da sette anni di fila, perché dal 2017 in poi hanno sempre disputato la finale, con cinque vittorie e due sconfitte ma solo all’ultimo atto: i numeri parlano chiaro, ma adesso dovrà essere la diretta di Conegliano Chieri ad emettere il suo verdetto! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CONEGLIANO CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Chieri sarà garantita dalla Rai, tuttavia per la sovrapposizione di altri eventi non è detto che sia su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando), perché potrebbe anche esserci solamente una diretta streaming video di Conegliano Chieri, che sarà in ogni caso garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CONEGLIANO CHIERI

CONEGLIANO CHIERI: IMOCO PER L’ENNESIMO TITOLO!

Conegliano Chieri, in diretta dal Pala Trieste naturalmente del capoluogo giuliano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 17 febbraio, perché sarà la prima semifinale della Coppa Italia di volley femminile 2024, che viene assegnata in questo weekend con l’ormai tradizionale formula della Final Four. Sulla carta, la diretta di Conegliano Chieri dovrebbe avere poca storia: di certo non per colpa delle piemontesi della Reale Mutua Fenera Chieri, che sono sicuramente una bella realtà della nostra pallavolo femminile come dimostra anche il quinto posto nella classifica della Serie A1, ma naturalmente per i meriti di chi avranno di fronte.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano infatti è una vera e propria corazzata, fino a questo momento perfetta in tutte le competizioni: c’è già in bacheca la Supercoppa Italiana, il cammino in Champions League è stato autorevole e soprattutto parlano chiaro le venti vittorie su altrettante partite finora disputate in campionato, con una superiorità schiacciante sia una concorrenza comunque eccellente. Attenzione però alle insidie che sono sempre presenti nelle gare secche, sebbene pure da questo punto di vista l’Imoco abbia immensa esperienza: la diretta di Conegliano Chieri andrà secondo le previsioni oppure saranno possibili sorprese?

DIRETTA CONEGLIANO CHIERI: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già inquadrato quello che potremmo aspettarci dalla diretta di Conegliano Chieri. L’Imoco naturalmente ha tutti i favori del pronostico, ma anche il peso di “dover” vincere: i primi mesi della stagione sono stati praticamente trionfali per le ragazze di Daniele Santarelli, ma l’unico titolo in bacheca è la Supercoppa Italiana, quindi questo è il momento di iniziare a raccogliere soddisfazioni più concrete, per capitalizzare davvero questa superiorità. Sta per ricominciare anche la Champions League, il primato in stagione regolare è invece praticamente certo, ma affrontare il finale dell’anno con la Coppa Italia in bacheca darebbe più serenità.

La Reale Mutua Fenera Chieri invece finora sta facendo la stagione che era lecito attendersi dalle piemontesi allenate da Giulio Bregoli: un buonissimo quinto posto in classifica alle spalle delle quattro potenze e la soddisfazione di essere arrivate alla Final Four di Coppa Italia grazie al successo contro le cugine di Novara nei quarti di finale, adesso il livello di difficoltà si alzerà ancora di più ma Chieri potrà vivere questa semifinale sapendo di non avere nulla da perdere. Basterà per rendere più incerta del previsto la diretta di Conegliano Chieri?











© RIPRODUZIONE RISERVATA