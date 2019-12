Diretta Conegliano Eczacibasi/ Streaming video tv: via al Mondiale per Club

Conegliano Eczacibasi, in diretta dalla città cinese di Shaoxing, è la partita che alle ore 3.00 della notte italiana fra lunedì 2 e martedì 3 dicembre avrà l’onore di aprire il Mondiale per Club 2019 di volley femminile. Sarà una settimana molto intensa per le otto squadre a caccia del titolo di campione del Mondo per club della pallavolo femminile. L’Italia è ottimamente rappresentata: oltre a Conegliano, che è campione d’Italia in carica e finalista di Champions League, abbiamo anche Novara, campione d’Europa in carica per effetto di un maggio memorabile nel quale venete e piemontesi si spartirono l’Italia e l’Europa. Naturalmente le nostre due squadre sono inserite nei due gironi diversi: Conegliano Eczacibasi apre il girone A che comprende anche le cinesi del Guangdong e le brasiliane del Minas, che logicamente saranno le prossime avversarie dell’Imoco Conegliano. Le prime due di ogni girone si qualificano per le semifinali di sabato, domenica invece ci saranno le finali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Eccellente notizia per gli appassionati di volley: la diretta tv di Conegliano Eczacibasi sarà garantita da Sky, che ha acquistato i diritti del Mondiale per Club 2019, sia al maschile sia al femminile. Appuntamento dunque su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare, che in questa settimana sarà la casa della grande pallavolo. Sarà naturalmente disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA CONEGLIANO ECZACIBASI: IL CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Eczacibasi, possiamo dire che il Mondiale per Club comincia subito con il botto. L’Imoco infatti se la dovrà vedere con l’Eczacibasi, una delle big della pallavolo femminile turca, che a livello di club probabilmente è con l’Italia il principale punto di riferimento internazionale. D’altronde arriviamo da una stagione dominata dalle squadre italiane e Conegliano, campione d’Italia e vice-campione d’Europa, ha tutto per puntare a conquistare il mondo. Il sogno sarebbe una finale tutta italiana con Novara, le incognite sono naturalmente quelle di un torneo disputato dall’altra parte del mondo e che chiamerà le squadre in azione cinque volte in sei giorni (per chi raggiungerà le finali). Una vera e propria maratona, ma senza dubbio Conegliano è una delle squadre che appare più attrezzata per affrontarla…



© RIPRODUZIONE RISERVATA