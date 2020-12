Diretta Conegliano Fenerbahce/ Streaming video Rai, sfida decisiva per le pantere

DIRETTA CONEGLIANO FENERBAHCE: BIG MATCH PER LA CHAMPIONS

Conegliano Fenerbahce, diretta dagli arbitri Maroszek e Cambrè, è la partita di volley femminile in programma oggi, giovedi 10 dicembre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Siamo dunque nella bolla di Treviso per l’ultima sfida delle pantere in questa prima parte della fase a gironi della Champions League 2020-21 di volley femminile, e sarà dunque con le turche di Mister Terzi, che le venete chiuderanno questo primo capitolo della nuova avventura nella prima manifestazione Cev. Ovviamente regalandoci grandi scintille sul taraflex di casa, come hanno sempre fatto finora. Le ragazze di Santarelli infatti fin qui sono state protagoniste di una prima parte di stagione davvero eccezionale, tra manifestazioni nazionali (nell’ordine Supercoppa e Campionato Serie A1) come in Champions league: naturale dunque che Conegliano voglia dare seguito a questo trend vincente, superando il Fenerbahce e conquistano immediatamente la vetta del girone. Ricordiamo infatti che alla Final four della Champions league 2020-21 quest’anno prenderanno parte solo le prime qualificate dei 5 gruppi e le migliori tre seconda classificate: meglio dunque mettere in cassaforte il prima possibile l’ambito pass.

CONEGLIANO FENERBAHCE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Fenerbahce sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, due canali che trovate sul digitale terrestre: appuntamento quindi in chiaro per tutti sulla televisione di stato, più precisamente ai numeri 57 e 58. In assenza di un televisore, sarà come sempre la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire la partita tramite il servizio di diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito di Ray Play.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

CONEGLIANO FENERBAHCE: IL CONTESTO

Abbiamo appena accennato prima che con la diretta tra Conegliano e Fenerbahce, le pantere hanno tutta l’intenzione di dare seguito agli splendidi risultati che stanno ottenendo e non solo in ambito nazionale. Se guardiamo solo alla Champions League, va infatti detto che le ragazze di Santarelli sono oggi in campo come leader nel girone B, dove pure troviamo, oltre la squadra di Istanbul anche Calcit Lamnick e Nantes. Dando un occhio alla classifica, ci accorgiamo che Conegliano in questa tre giorni di Treviso ha già superato brillantemente le slovene con un chiaro 3-0 solo lo scorso martedì, alla fine di un match completamente dominato (il Calcit non ha superato neppure i 20 punti a set). Ieri invece è stata la volta delle francesi del Nantes, pure superate con un netto 3-0, in una sfida dove alle transalpine non è stato permesso nemmeno di rialzare la testa, sotto i colpi di Egonu e compagne. Facile dunque immaginare, con tali risultati, che l’Imoco sia oggi favorita chiarissima del pronostico: pure Santarelli e le sue ragazze sanno bene di non poter sottovalutare il Fenerbahce, primo rivale nel girone per il biglietto che vale la Final four della competizione. La squadra di Terzic ha già fatto soffrire anche il Nantes al primo turno e pure non scordiamo che da anni è presenza costante nelle fasi finali delle prime manifestazioni di coppa Europee. Ci attende dunque sfida brillante e già decisiva per le sorti del gruppo B: chi succederà in campo?

