Diretta Conegliano Fenerbahçe/ Streaming video tv: esordio nel Mondiale per Club!

DIRETTA CONEGLIANO FENERBAHÇE: ESORDIO AL MONDIALE PER CLUB!

Conegliano Fenerbahçe è in diretta dal Başkent Voleybol Salonu di Ankara, alle ore 16:30 di mercoledì 15 dicembre: inizia tra poche ore il Mondiale per Club 2021 di volley femminile, con la Imoco che è la nostra unica rappresentante e andrà a caccia del bis dopo il titolo ottenuto nel 2019. Le venete sono ancora le campionesse in carica: nel 2020 infatti la pandemia di Coronavirus aveva cancellato l’evento, che torna ora nella sua consueta veste. Conegliano, che nel frattempo ha timbrato il record mondiale di vittorie consecutive e ha già vinto le prime due partite di Champions League, fa il suo esordio contro una squadra tostissima.

Del resto, le sei partecipanti al Mondiale per Club 2021 di volley femminile sono tutte forti. Noi però non sbagliamo nel dire che la Imoco è comunque la grande favorita: il primato di successi si è spezzato, ma questo non significa che la squadra di Daniele Santarelli, che ha vinto tutto nell’ultima stagione, si sia presentata in Turchia con menoi fame (anzi: semmai, è vero il contrario). Dunque aspettiamo con trepidazione la diretta di Conegliano Fenerbahçe, e nel frattempo proviamo a presentare meglio la formula e il regolamento del Mondiale per Club 2021.

DIRETTA CONEGLIANO FENERBAHÇE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Fenerbahçe sarà garantita dalla televisione satellitare: il Mondiale per Club 2021 di volley femminile è un’esclusiva di questa emittente, e nello specifico potrete seguire questa partita su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del vostro decoder. In assenza di un televisore, gli abbonati avranno la consueta alternativa della diretta streaming video: il servizio è disponibile grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA CONEGLIANO FENERBAHÇE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Conegliano Fenerbahçe inaugura dunque il Mondiale per Club 2021 di volley femminile: la formula è particolarmente semplice, prevede infatti due gironi da tre squadre ciascuna con partite di sola andata – ovviamente – e dunque un totale di tre gare per ciascun raggruppamento. Le prime due si qualificheranno per la Final Four, che poi verrà disputata con semifinali incrociate e la semifinale di domenica 19 dicembre; dunque, il grado di difficoltà risiede nel fatto che per arrivare al titolo bisognerà giocare quattro partite nello spazio di cinque giorni.

Conegliano, da parte sua, potrà riposare domani: il calendario infatti dice che la Imoco giocherà la seconda partita del gruppo A soltanto venerdì, quando sarà incrociata al Praia Clube che è una squadra brasiliana con sede a Uberlândia nello stadio di Minas Gerais. Per superare il turno, naturalmente, potrebbe anche bastare vincere una sola partita; a quel punto però sarà necessario considerare il quoziente set e magari anche quello dei punti vinti e persi, diciamo allora che Conegliano punta a prendersi entrambe le vittorie per non fare calcoli, e soprattutto per avere quello che sulla carta sarebbe un incrocio più abbordabile in semifinale. Ora però ci attende l’esordio, dunque staremo a vedere…



