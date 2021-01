Diretta Conegliano Firenze/ Streaming video Rai: capolista favorita (volley)

DIRETTA CONEGLIANO FIRENZE: TUTTO FACILE PER LA CAPOLISTA?

Conegliano Firenze, in diretta dal Pala Verde di Villorba (Treviso) alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 6 gennaio 2021, sarà il match trasmesso in televisione nel giorno dell’Epifania, pezzo forte dell’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di volley femminile. Qui bisogna subito fare una precisazione: oggi potremo seguire la diretta di Conegliano Firenze e le altre partite di una giornata che è stata anticipata per intero rispetto alla sua originale collocazione in calendario. Avevamo infatti chiuso il 2020 della pallavolo femminile con la quarta giornata di ritorno e oggi eccoci all’ottava, una delle tante stranezze rese necessarie da questa stagione a dir poco anomala e che vede ancora da collocare moltissimi recuperi dei turni precedenti. Una cosa però è chiara senza ombra di dubbio: l’Imoco Volley Conegliano è sempre la squadra da battere e prima favorita per lo scudetto. Il Bisonte Firenze saprà fare la sorpresa nel giorno della Befana?

DIRETTA CONEGLIANO FIRENZE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Firenze sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 che è un punto di riferimento ben noto per tutti gli appassionati di pallavolo, che avranno di conseguenza a disposizione per seguire la partita anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO FIRENZE: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Conegliano Firenze, dobbiamo dunque inevitabilmente assegnare alle padrone di casa venete il ruolo di grandi favorite per la vittoria di questa partita. L’Imoco il mese scorso ha fatto grandi cose pure in Champions League, mentre in Italia sta dimostrando una superiorità piuttosto netta anche sulle rivali più quotate. La classifica, pur con tutte le cautele del caso in una stagione così strana, è eloquente: 45 punti per Conegliano in 15 partite giocate, tutte vinte e senza mai dover nemmeno ricorrere al tie-break. Difficile dunque pensare che un ostacolo serio possa essere rappresentato dal Bisonte Firenze, dal momento che le toscane hanno raccolto finora appena 14 punti in altrettante partite disputate, con un ruolino di marcia di cinque vittorie e ben nove sconfitte. Firenze avrà la serenità di chi non ha nulla da perdere, ma francamente ogni esito diverso da un successo di Conegliano sarebbe davvero una sorpresa nella calza della Befana…



