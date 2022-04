DIRETTA/ Conegliano Firenze video streaming Rai: parola a Daniele Santarelli

DIRETTA CONEGLIANO FIRENZE: PARLA SANTARELLI

Si avvicina la diretta di Conegliano Firenze, introduciamo la partita con le dichiarazioni di Daniele Santarelli. L’allenatore di Conegliano ha esplicitamente avvertito le sue ragazze di non sottovalutare avversarie sulla carta inferiori, ma che in campionato hanno già fatto soffrire l’Imoco: “Firenze è una squadra molto ostica e non è una frase fatta, lo sappiamo bene sulla nostra pelle vista la fatica che abbiamo fatto quest’anno con loro sia all’andata dove uscimmo sconfitti al tie break sia nel ritorno vinto in casa loro. Sono una squadra giovane, con tanto entusiasmo che ogni anno entrano nei playoff e sono difficili da affrontare per chiunque”.

Diretta/ Trento Perugia (risultato finale 3-3) Itas in finale di Champions League!

Santarelli aveva poi parlato di ciò che si aspetta di vedere dalla sua squadra: “Noi stiamo raggiungendo una condizione ottimale, la qualità del lavoro negli ultimi tempi è veramente alta, con la squadra al completo il ritmo è cresciuto e stiamo continuando a spingere per arrivare al top. Ho tutta la rosa a disposizione qui di con lo staff potremo scegliere la formazione migliore per iniziare bene i playoff. Mi piacerebbe avere un Palaverde pienissimo, manca poco alla fine della stagione, sono le partite che contano e spero che il nostro straordinario pubblico sia con noi ad aiutarci fin da questa prima partita”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Piacenza Trento (risultato finale 3-2) video streaming Rai: Gara 3 decisiva

DIRETTA CONEGLIANO FIRENZE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Firenze sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita selezionata per la trasmissione in chiaro tra quelle di gara-1 dei quarti playoff. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

SI COMINCIA CON GARA-1

Conegliano Firenze, diretta dagli arbitri Vincenzo Carcione e Cesare Armandola, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, sabato 9 aprile 2022, come gara-1 dei quarti playoff della Serie A1 di volley femminile. Terminata esattamente una settimana fa la stagione regolare del massimo campionato femminile di pallavolo, adesso naturalmente è tempo di playoff e la diretta di Conegliano Firenze vede logicamente nei panni delle grandi favorite le ragazze della Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, che vanno a caccia di un altro scudetto.

DIRETTA/ Casalmaggiore Perugia (risultato finale 2-3) streaming: umbre al tie-break

Si tratta dell’incrocio tra la prima e l’ottava in classifica, sulla carta non ci dovrebbe essere storia: Il Bisonte Firenze avrà l’onere di provare a ribaltare un pronostico sulla carta chiuso, ma tutto sommato anche poca pressione, perché l’obbligo di vincere è naturalmente tutto sulle spalle di Conegliano, per le venete infatti una eventuale eliminazione ai quarti di finale sarebbe un flop clamoroso. Tutto andrà come previsto o sono possibili sorprese in Conegliano Firenze?

DIRETTA CONEGLIANO FIRENZE: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già visto, la diretta di Conegliano Firenze sulla carta dovrebbe essere di facile lettura, tanto è grande il divario tra queste due formazioni. Conegliano è sempre ai vertici assoluti del volley femminile in Italia e anche all’estero, tanto che l’Imoco giocherà il mese prossimo pure la finale di Champions League. Ci sono stati 28 punti di differenza nella classifica finale della stagione regolare, il compito delle campionesse d’Italia in carico sarà naturalmente quello di mettere sul campo questa superiorità sotto la guida di Daniele Santarelli in panchina, Paola Egonu e Miriam Sylla in campo.

Per Firenze, non sembra esserci molto da dire: le toscane fanno parte di quel terzetto di squadre con Chieri e Cuneo che hanno sempre avuto un eccellente margine di vantaggio sulla lotta salvezza, ma d’altro canto sono sempre state lontane dalle prime cinque. I playoff dunque sono il premio meritato, ma con la consapevolezza di un abbinamento ai limiti dell’impossibile. L’obiettivo primario è quindi quello di fare bella figura: poi, se Conegliano dovesse concedere l’occasione, Firenze proverà a fare il colpo come le riuscì già a dicembre, quando spezzò la serie record delle vittorie consecutive venete…

© RIPRODUZIONE RISERVATA