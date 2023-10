Diretta/ Conegliano Milano (risultato 0-0) streaming video Rai: via! (Supercoppa volley, 28 ottobre 2023)

DIRETTA CONEGLIANO MILANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente possiamo dare il via alla diretta di Conegliano Milano, e allora possiamo dire ancora una volta che il grande volto al Modigliani Forum sarà quello di Paola Egonu, che da avversaria non ha sfidato la Imoco perché l’anno scorso in Champions League le pantere sono state eliminate in semifinale, mentre il VakifBank ha vinto il titolo grazie a una prestazione monstre dell’azzurra. La quale però, al momento, non è più vestita con i colori della nazionale: ricordiamo che dopo gli Europei chiusi al quarto posto la Egonu è stata lasciata fuori dal Preolimpico, ma ora che Davide Mazzanti non è più il CT della nazionale femminile le porte per lei si potrebbero certamente riaprire (del resto tenere fuori una come lei è davvero complicato).

Per quanto riguarda l’altro grande protagonista, inevitabile parlare di Daniele Santarelli: l’allenatore di Conegliano aveva già vinto i Mondiali con la Serbia, poi si è scambiato la panchina con Giovanni Guidetti e alla guida della Turchia ha messo in bacheca la Nations League e soprattutto gli Europei, conquistando anche il pass per le Olimpiadi 2024. Con la Imoco ha già vinto tutto, ma ovviamente vuole aumentare il numero dei suoi titoli: adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci racconterà la Supercoppa 2023 di volley femminile, la diretta di Conegliano Milano sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CONEGLIANO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Milano sarà fornita in chiaro, dunque sarà un appuntamento per tutti sulla televisione generalista perché la Supercoppa 2023 di volley femminile verrà trasmessa su Rai Due. In alternativa sarà possibile seguire il match in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app sui vostri dispositivi mobili, inoltre la mobilità sarà garantita anche dalla piattaforma Volleyballworld.net per la quale sarà necessario sottoscrivere un abbomamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MILANO CONEGLIANO SU RAIPLAY

L’ALBO D’ORO

La diretta di Conegliano Milano rappresenta oggi la ventottesima edizione della Supercoppa di volley femminile: una storia iniziata nel 1996 con la vittoria di Bergamo su Modena. Questo ci dà anche l’occasione per dire che con il successo dello scorso anno, arrivato contro Novara, Conegliano ha migliorato la striscia record delle lombarde: Bergamo aveva ottenuto quattro successi nelle prime quattro edizioni del torneo, la Imoco invece ha vinto le ultime cinque cominciando la sua serie nel 2018, e battendo in questo filotto Novara (per ben quattro volte) e Busto Arsizio.

Le venete hanno ottenuto il primo successo nel 2016 contro la stessa Bergamo, in una sorta di passaggio di consegne; per le rossoblu invece abbiamo altri due trionfi nel 2004 e 2011 (contro Perugia e Villa Cortese), le due squadre dunque comandano l’albo d’oro della Supercoppa di volley femminile con sei vittorie a testa, staccando la concorrenza (Pesaro ha vinto in quattro occasioni, nello spazio di cinque anni). Per Milano invece questa è la prima, storica partecipazione alla finale, considerando anche le edizioni che hanno visto più squadre ai nastri di partenza: sarebbe davvero una grande cosa per il Vero Volley detronizzare una corazzata come Conegliano e trionfare all’esordio assoluto… (agg. di Claudio Franceschini)

SI ASSEGNA LA SUPERCOPPA!

Conegliano Milano sarà in diretta dal Modigliani Forum di Livorno, alle ore 17:30 di sabato 28 ottobre: si assegna oggi la Supercoppa 2023 di volley femminile, e allora il primo trofeo stagionale sarà conteso dalle due squadre che nelle ultime stagioni sono diventate il punto di riferimento per il nostro movimento. La diretta di Conegliano Milano è una sfida infinita, presumibilmente il primo capitolo di una lunga serie anche per quest’anno: finora il dominio della Imoco è stato netto e infatti le venete hanno vinto anche scudetto e Coppa Italia nella passata stagione, ma adesso le cose potrebbero cambiare.

Non bisogna infatti dimenticare che, dopo aver strappato Miriam Sylla alla concorrenza, Milano – che si è ufficialmente trasferita da Monza – ha portato in maglia Vero Volley anche Paola Egonu (passata dal VakifBank), l’artefice degli ultimi successi della Imoco e che adesso potrebbe realmente spostare l’ago della bilancia a favore delle lombarde. Il primo test sarà quello di oggi: la diretta di Conegliano Milano si gioca tra poco, nel frattempo possiamo fare un rapido focus circa i temi principali che ci faranno compagnia in questa entusiasmante Supercoppa 2023 di volley femminile.

DIRETTA CONEGLIANO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Conegliano Milano, che assegna il primo trofeo della stagione: intanto possiamo dire che le due squadre hanno giocato tre partite a testa in Serie A1 e come da copione hanno sempre vinto, anche se la Imoco ha un punto in più in classifica perché il Vero Volley ha avuto bisogno del tie break per battere Scandicci, che potrebbe aver scalzato Novara nel ruolo di terzo incomodo. Conegliano Milano come già detto è la sfida infinita: se le pantere ormai da anni rappresentano la corazzata del volley italiano, capace di vincere la Champions League e arrivare comunque in finale in maniera costante, le lombarde sono la grande novità.

Il progetto Vero Volley infatti è cresciuto nel corso delle stagioni, anche grazie alla figura di coach Marco Gaspari; la piazza, sempre affascinante a più livelli, ha fatto il resto e adesso Milano è chiamata a raccogliere risultati che a parte una Coppa Cev non sono ancora arrivati, nella consapevolezza che ci voglia tempo per ridisegnare le gerarchie nazionali e internazionali ma anche che la società sia assolutamente sulla strada giusta per farlo. Dunque, tra poco daremo il via alla diretta di Conegliano Milano e scopriremo se il Vero Volley riuscirà a strappare la Supercoppa 2023 di volley femminile dalle mani della Imoco.











