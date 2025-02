DIRETTA CONEGLIANO MILANO: LA FINALE DI COPPA ITALIA (ANCORA)!

O l’ennesimo capitolo di una storia infinita, oppure una prima volta assoluta: la diretta Conegliano Milano ci attende alle ore 15.20 di oggi pomeriggio, domenica 9 febbraio, per la finale di Coppa Italia 2025 di volley femminile. Ancora una volta ci sarà la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che andrà a caccia di quella che sarebbe la sua settima Coppa Italia, sesta consecutiva dal 2020 in poi. Ieri in semifinale Conegliano ha vinto per 3-0 contro Novara una partita comunque equilibrata, ma che ha visto le campionesse di tutto avere quel qualcosa in più nei momenti decisivi di ogni set, come tante volte contro ogni possibile rivale negli ultimi anni.

La diretta Conegliano Milano potrebbe quindi dare alle Pantere il primo posto solitario nell’albo d’oro della Coppa Italia, oppure potrebbe regalarci la prima volta al terzo assalto per la Numia Vero Volley Milano, che nella seconda semifinale ha avuto la meglio su Scandicci con un emozionante 3-2. Di certo sarà una domenica meravigliosa alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con le emozioni del movimento della pallavolo femminile italiana campionessa olimpica: la forza delle nostre squadre di club è un pilastro decisivo, il livello sarà altissimo e spettacolare nella diretta Conegliano Milano.

CONEGLIANO MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta Conegliano Milano in tv sarà visibile per tutti su Rai 2, meritata ribalta per la finale di Coppa Italia che di conseguenza sarà visibile anche tramite Rai Play in diretta streaming video.

DIRETTA CONEGLIANO MILANO: UN NUOVO ASSALTO AL TRONO

Insomma, la diretta Conegliano Milano sarà l’ennesimo assalto al trono da parte di una delle migliori rivali della Imoco nelle ultime stagioni – d’altronde avremmo potuto scrivere lo stesso chiunque avesse vinto la seconda semifinale. Potrebbe entrare in ballo anche l’aspetto psicologico: parafrasando Gary Lineker, potremmo dire che la pallavolo sia uno sport nel quale giocano in sei (più il libero) e alla fine vince sempre Conegliano. Le venete vorranno confermare questo dominio, per continuare a essere le detentrici di tutto e conquistare già il terzo titolo stagionale dopo la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club.

Sicuramente per Milano ci saranno anche le scorie della dura battaglia nella seconda semifinale, che aveva il compito di designare la sfidante ed è finita appena circa 19 ore prima dell’inizio della finale. La forza mentale potrebbe essere ancora più importante considerando che l’elenco delle finali perse dal Vero Volley contro l’Imoco è ormai lungo, comprese le ultime due Coppe Italia e (fra le altre) la scorsa Champions League e un paio di finali scudetto. Milano saprà sfatare questa sorta di incubo o l’epilogo sarà ancora una volta il solito? Parola alla diretta Conegliano Milano!