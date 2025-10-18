Diretta Conegliano Milano streaming video Rai 2: orario e risultato live per la Supercoppa Italiana 2025 di volley femminile, oggi sabato 18 ottobre

DIRETTA CONEGLIANO MILANO (RISULTATO 0-0): VIA ALLA SUPERCOPPA!

Eccoci alla diretta Conegliano Milano, la Supercoppa Italiana 2025 sarebbe una prima volta per il Vero Volley, che in bacheca ha ”solo” una Challenge Cup e una Coppa CEV, ma non ha mai vinto alcun genere di trofeo italiano, quasi sempre per colpa proprio dell’Imoco, che invece vanta la bellezza di otto Supercoppe in bacheca, cioè quelle vinte negli anni 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, un dominio che era stato spezzato solamente nel 2017 dall’ultimo successo di Novara, seguito però da ben sette trionfi consecutivi per le venete.

Il Vero Volley è stato la finalista sconfitta nelle ultime due edizioni: il 28 ottobre 2023 al Modigliani Forum di Livorno con il risultato di 3-1 a causa dei parziali di 26-24, 21-25, 25-23, 25-20 in favore delle venete, che poi si sono imposte anche il 28 settembre 2024 presso il Palazzo dello Sport di Roma, in quel caso con un 3-2 davvero combattuto (20-25, 25-16, 21-25, 25-23, 15-11). Milano però si era dovuta arrendere al quinto set, come sarebbe poi successo in tutti gli altri incroci da dentro o fuori nel corso della stagione: oggi l’epilogo sarà diverso? Ce lo dirà naturalmente la diretta Conegliano Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CONEGLIANO MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV LA SUPERCOPPA ITALIANA 2025

La diretta Conegliano Milano in tv godrà di una eccellente copertura, come è giusto che sia: la Supercoppa Italiana 2025 sarà infatti visibile in chiaro per tutti su Rai 2, con diretta streaming video quindi su Rai Play, oltre che per gli abbonati su VBTV.

DIRETTA CONEGLIANO MILANO SU RAI PLAY

LA SUPERCOPPA ITALIANA 2025

Il primo trofeo ufficiale della nuova stagione avrà subito un fascino straordinario, come è giusto che sia quando si parla della diretta Conegliano Milano. Si giocherà al Pala Trieste del capoluogo giuliano alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 18 ottobre, con in palio la Supercoppa Italiana 2025 di volley femminile tra la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano campionessa di tutto e le sfidanti della Numia Vero Volley Milano.

Campionesse “di tutto” è una espressione alla quale siamo ormai piacevolmente abituati parlando della nostra pallavolo femminile: la Nazionale detiene Olimpiadi, Mondiali e VNL, Conegliano invece è campione del Mondo, d’Europa e d’Italia in carica e nella scorsa stagione ha calato la cinquina vincendo pure Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Verrebbe da dire che la Supercoppa dovrebbe essere di diritto delle vene, ma naturalmente si deve giocare lo stesso e allora per Milano sarà la prima occasione per cercare un riscatto dopo avere perso contro Conegliano nella passata stagione le finali di campionato, Coppa Italia e Supercoppa più le semifinali di Champions League e Mondiale per Club.

Chissà quanto avrebbe potuto vincere il Vero Volley in questi anni se di fronte non si trovasse sempre l’Imoco. La rivalità è splendida anche se vince praticamente sempre la stessa squadra, vedremo se Trieste ci regalerà una sorpresa e con essa una piccola rivincita per le lombarde, oppure se la diretta Conegliano Milano arricchirà di un nuovo capitolo la vera e propria “dittatura” sportiva delle venete.

DIRETTA CONEGLIANO MILANO: LE SUPER CAMPIONESSE E LA STORICA RIVALE

Non ci sarebbero nemmeno molte parole da spendere quanto si presenta la diretta Conegliano Milano: è la meravigliosa e ormai “eterna” sfida della pallavolo femminile italiana e internazionale tra le campionesse più o meno invincibili e le coriacee avversarie che ci provano sempre a rovesciare questa superiorità. Potremmo quindi dire che in palio ci sia qualcosa in più della Supercoppa Italiana 2025, che tutto sommato in senso stretto sarebbe il trofeo meno importante della stagione di club del volley femminile.

Per Conegliano varrebbe la conferma di essere sempre davanti alle rivali, per Milano sarebbe ancora più importante perché direbbe che il dominio si può spezzare e che il Vero Volley può davvero strappare titoli all’Imoco. Incredibilmente sarebbe il primo trofeo nazionale nella bacheca della società lombarda, che ha una sfilza di finali ma tutte terminate con la sconfitta al cospetto delle venete tra scudetti, Coppe Italia e appunto Supercoppe Italiane: ecco perché la diretta Conegliano Milano non può mai essere una partita come le altre…