DIRETTA CONEGLIANO MILANO (RISULTATO 1-0): PRIMO SET PER LE VENETE

Il punto del primo set è per Milano. La squadra ospite riesce a compiere un break, ma poi Conegliano torna sotta. Anzi, le padroni di casa vanno anche avanti nel punteggio con il punto arrivato dall’eorrore di Paolo Egonu. Il team veneto riesce poi a compiere un gran bel brek di ben sette punti, portanto il risultato sul 15-8.

Milano torna a segnare con il muro della Danesi. La squadra ospite riesce a fare qualche punto, ma Conegliano non dà mai la sensazione di rimettere in gioco questo primo set.

Il team veneto, di fatto, prende definiivamente il volo con lstermina: a grandissima parallela di Haak. Il primo set termina: 25-17 (Agg.William Scuotto).

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA CONEGLIANO MILANO

Naturalmente la diretta Conegliano Milano in tv sarà disponibile in chiaro su Rai Sport HD, diretta streaming video attivabile con sito o applicazione di Rai Play ma anche, in abbonamento, sul portale Volleyballworld.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING CONEGLIANO MILANO SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO MILANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti via, ecco la diretta Conegliano Milano che solo in ambito nazionale rappresenta l’incrocio numero 38 tra queste due corazzate. Abbiamo parlato di sfida finora a senso unico: lo dicono anche i numeri, Conegliano ha vinto 32 delle 37 partite con il Vero Volley che si è dovuto accontentare di appena cinque successi, e che non batte la Imoco davvero da tempo. Scopriamo con esattezza da quanto: dobbiamo tornare a gara-3 della finale scudetto nel 2023, tra l’altro una straordinaria occasione per Milano che aveva espugnato il PalaVerde portandosi sul 2-1 nella serie, ma poi era stata rimontata perdendo il tricolore.

Ecco: da quel successo al quinto set, Conegliano non ha più sbagliato e ha ottenuto nove vittorie consecutive, ma questo come detto riguarda solo le partite in Italia perché ad esse bisogna aggiungere la finale di Champions League e, qualche mese più tardi, la semifinale del Mondiale per Club. Il Vero Volley deve insomma crescere ulteriormente per sollevare i trofei, ma contro questa Imoco non è detto che basti; per ora comunque stiamo a vedere cosa succederà questa sera nella partita di Serie A1, possiamo metterci comodi e lasciar parlare il campo perché la diretta Conegliano Milano prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

CONEGLIANO MILANO: SUBITO LA RIVINCITA!

La diretta Conegliano Milano ci fa compagnia… ancora: sono passati tre giorni dalla straordinaria finale di Coppa Italia, che la Imoco ha vinto per 3-0 ma dovendo passare da un primo set terminato addirittura 37-35, mettendo così in bacheca il terzo trofeo stagionale e la Coppa Italia numero 7, sesta consecutiva. Alle ore 20:45 di mercoledì 12 febbraio si gioca invece per la 22^ giornata di volley Serie A1 2024-2025: si tratta di una partita che per la Imoco, dovesse arrivare anche una sconfitta al tie break, significherebbe primo posto aritmetico in regular season con cinque turni di anticipo, ma naturalmente le due squadre si danno già appuntamento ai playoff. A

d ogni buon conto infatti la diretta Conegliano Milano rimane ancora oggi il grande punto di riferimento nel volley femminile italiano: la finale di Champions League, la Supercoppa in gara secca, la semifinale del Mondiale per Club e appunto l’ultimo atto di Coppa Italia, una rivalità straordinaria che per ora ha sorriso praticamente sempre alla Imoco, ma un’altra occasione questa sera perché il Vero Volley riesca eventualmente a prendere le misure alla corazzata di Daniele Santarelli, perché di grandi appuntamenti ce ne sono ancora e questa potrebbe essere la finale scudetto, oltre che una semifinale in Champions League.

DIRETTA CONEGLIANO MILANO: LA SFIDA INFINITA

Davvero la diretta Conegliano Milano rappresenta una sfida infinita: da quando il Vero Volley è salito di colpi abbiamo avuto una rivalità straordinaria, come già ricoedavamo in questo momento è ancora un qualcosa a senso unico e del resto la Imoco in ambito nazionale ha lasciato le briciole alle avversarie da quasi un decennio. Spetta a Milano provare a fare il reale salto di qualità: l’anno scorso la grande occasione era arrivata nella finale di Champions League, oggi il Vero Volley ha già perso tre opportunità per provare a spostare gli equilibri ma ce ne sono altre o potenzialmente potrebbero arrivare, quella di stasera naturalmente conta meno.

Intanto però Milano, che sa molto bene come il primo posto in regular season spetti ormai a Conegliano, potrebbe ritardare l’aritmetica per le venete facendo anche il blitz al PalaVerde, cosa mai scontata; nel lungo periodo e in una ipotetica serie playoff la sensazione, o meglio quello che finora ci ha detto il campo, è che la Imoco sia ancora largamente favorita ma, al netto di questo, la sfida è fantastica anche perché impreziosita dalla presenza delle grandi ex Paola Egonu e Myriam Sylla, e dall’incrocio delle giocatrici che la scorsa estate hanno vinto insieme la medaglia d’oro alle Olimpiadi.