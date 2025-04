DIRETTA CONEGLIANO MILANO: IL PRIMO ATTO DELLA FINALE SCUDETTO

Era l’epilogo più atteso e il momento è arrivato: la diretta Conegliano Milano, alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 16 aprile 2025, sancirà infatti l’inizio della finale scudetto della pallavolo femminile. Il fattore campo è per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, per cui si comincia al Palaverde di Villorba, ma la Numia Vero Volley Milano proverà a firmare il ribaltone, magari facendosi forte di un momento di forma eccellente, testimoniato dalla vittoria in tre sole partite nella serie di semifinale che doveva essere più incerta, cioè quella contro Scandicci.

DIRETTA/ Piacenza Trento (risultato finale 2-3): la Itas vince e vola sul 2-0! (semifinale, 13 aprile 2025)

Certo, strappare lo scudetto a Conegliano resta impresa ai limiti dell’impossibile, dal momento che servirebbe battere per tre volte la squadra che finora ha perso una sola partita nell’intera stagione fra tutte le competizioni, anche se ciò è successo poco tempo fa, in gara-2 della semifinale della Imoco contro Novara, chiusa poi dalle venete in quattro partite. Di certo saranno giorni molto intensi, considerando che la diretta Conegliano Milano aprirà una serie di finale scudetto al meglio delle cinque partite ma che terminerà al massimo domenica 27 aprile: chi saprà cogliere l’attimo nel migliore dei modi?

Diretta/ Civitanova Perugia (risultato finale 2-3): rimonta effettuata! (volley oggi 12 aprile 2025)

CONEGLIANO MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Doveroso è l’appuntamento su Rai Sport (canale numero 58) per la diretta Conegliano Milano in tv in chiaro per tutti, quindi con l’opzione della diretta streaming video, come sempre con sito o app di RaiPlay.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA CONEGLIANO MILANO IN STREAMING RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO MILANO: LA FAVORITA E LA VOGLIA DI RIVALSA

Una premessa è doverosa verso la diretta Conegliano Milano: l’Imoco meriterebbe appieno lo scudetto, considerando che finora in campionato ha vinto 31 partite su 32 fra la stagione regolare e i due precedenti turni dei playoff, un totale che diventa di 48 su 49 considerando tutte le competizioni. Lo sa benissimo il Vero Volley, perché Milano ha già perso contro Conegliano la Supercoppa Italiana, la finale di Coppa Italia e la semifinale del Mondiale per Club, oltre ad entrambe le partite della stagione regolare di Serie A1.

DIRETTA/ Trento Piacenza (risultato finale 3-2): la Itas vince al tie-break! (oggi 6 aprile 2025)

Aggiungeteci che la scorsa stagione era terminata con la vittoria di Conegliano nella finale derby di Champions League e il quadro dei precedenti (anche solo limitandoci agli ultimi 12 mesi) è di una chiarezza lampante. Le ragazze di Stefano Lavarini proveranno allora a rovesciare la storia, che finora è un incubo come lo erano i quarti delle Olimpiadi per la nostra Nazionale: per una squadra che ha nel roster Orro, Danesi, Sylla ed Egonu non è naturalmente un paragone casuale, staremo a vedere se già in gara-1 della diretta Conegliano Milano sarà possibile per il Vero Volley strappare il fattore campo alle campionesse di tutto…