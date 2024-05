Diretta Conegliano Milano/ Streaming video tv: è derby in finale di Champions League! (oggi 5 maggio 2024)

DIRETTA CONEGLIANO MILANO: MERAVIGLIOSO DERBY IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Un derby italiano con in palio l’Europa: l’attesa è già altissima per la diretta di Conegliano Milano, che si giocherà presso lo Spor Salonu di Antalya (Turchia) come finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile alle ore 19.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, domenica 5 maggio 2024. Comunque vada sarà una grande festa per la pallavolo italiana, che in questa stagione farà tris di trionfi nelle Coppe europee femminili e sigilla il dominio con una finale derby nella competizione più importante e naturalmente con la chicca della Turchia come sede della diretta di Conegliano Milano, che si giocheranno la Champions League nel Paese delle loro rivali più potenti.

Diretta Trento Jastrzebski/ Streaming video tv: Itas in finale di Champions League! (oggi 5 maggio 2024)

Tutto bellissimo, però naturalmente dal punto di vista delle protagoniste adesso c’è ancora lo scalino più importante da salire. La A. Carraro Imoco Conegliano cercherà la doppietta con lo scudetto vinto otto giorni fa, per completare una stagione da favola che ha portato alle venete anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana e per colmare una piccola lacuna nell’epopea di Conegliano, che a fronte di sette scudetti ha vinto finora una sola volta la Champions League. Per l’Allianz Vero Volley Milano sarebbe invece il trionfo più prestigioso della storia, curiosamente per le lombarde la Champions League arriverebbe prima dello scudetto e completerebbe il tris europeo dopo la Challenge Cup 2019 e la Coppa Cev 2021. Adesso però immergiamoci ancora di più nella diretta di Conegliano Milano, per presentare in ogni dettaglio questa finale derby…

DIRETTA/ Perugia Milano (risultato finale 3-1): i Block Devils vincono gara tre (oggi 7 aprile 2024)

DIRETTA CONEGLIANO MILANO, COME SEGUIRE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv di Conegliano Milano non sarà visibile nel senso classico del termine, perché la Champions League di volley femminile è un’esclusiva della piattaforma DAZN, di conseguenza dobbiamo parlare di una diretta streaming video anche per la finale Conegliano Milano. Tuttavia, naturalmente la sfida sarà visibile anche in tv, a patto che il televisore abbia una connessione Internet, necessaria per fruire della visione degli eventi trasmessi da DAZN.

DIRETTA CONEGLIANO MILANO: COME ARRIVANO ALLA FINALE IMOCO E VERO VOLLEY?

La diretta di Conegliano Milano arriva al termine di una Champions League eccellente per entrambe le nostre rappresentanti: gironi vinti, con citazione di merito particolare per il Vero Volley, che aveva il VakifBank nello stesso gruppo; ai quarti poi è stata l’Imoco ad eliminare proprio le turche campionesse d’Europa uscenti, mentre Milano si sbarazzava delle polacche del Lodz. Infine, le due semifinali incrociate Italia-Turchia che hanno esaltato il nostro volley femminile, dal momento che Conegliano ha sconfitto due volte e quindi eliminato l’Eczacibasi, mentre il Vero Volley ebbe la meglio sul Fenerbahce, anche se le lombarde ebbero bisogno del Golden Set.

Diretta/ Civitanova Trento (risultato finale 3-2): Lube, vittoria platonica! (21 marzo 2024)

Dopo queste splendide vittorie, la Champions League è andata in pausa per diverse settimane, nelle quali il palcoscenico è stato tutto per i playoff scudetto. Piccola delusione per Milano, che ha ceduto contro Scandicci in semifinale, così sono state le toscane a contendere lo scudetto a Conegliano, mettendo anche i brividi all’Imoco grazie al successo in gara-1 al PalaVerde. Qui però le venete hanno dimostrato di avere qualità straordinarie di resistenza anche nei (rari) momento difficili, così Conegliano ha vinto lo scudetto in quattro partite e adesso sfida le “cugine” per l’Europa: siete pronti a vivere tutte le emozioni della diretta di Conegliano Milano?

© RIPRODUZIONE RISERVATA