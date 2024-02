Diretta/ Conegliano Milano (risultato 2-0) video streaming tv: fine secondo set! (4 febbraio 2024)

DIRETTA CONEGLIANO MILANO (RISULTATO 2-0): FINE SECONDO SET!

Conegliano è avanti per due set a zero su Milano, 25-23, 25-18. Andiamo a scoprire le statistiche del match. Conegliano: Sarah Fahr 4, Joanna Wolosz 1, Isabelle Haak 14, Marina Lubian 7, Kelsey Robinson-Cook 6, Kathryn Plummer 8. Milano: Kara Bajema 2, Myriam Sylla 5, Paola Egonu 17, Alessia Orro 1, Raphaela Folie 4, Laura Heyrman 2, Helena Cazaute 1. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA CONEGLIANO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Milano sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, in quanto sarà visibile sul canale Sky Sport Arena. Questo significa logicamente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Conegliano Milano, accessibile agli abbonati tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, ma anche su VolleyballWorld, servizio che è a sua volta riservato ai propri abbonati.

SI GIOCA!

Eccoci finalmente pronti a vivere la diretta di Conegliano Milano, una partita che ormai possiamo considerare una “classica” anche se si gioca tutto sommato da pochi anni, ma ad altissimo livello. Il Vero Volley, che giochi a Monza oppure a Milano, è ormai senza ombra di dubbio la squadra di riferimento per la pallavolo femminile in Lombardia, sostituendo in un certo senso Bergamo, che in passato dominava in Italia e in Europa in stile Conegliano. Ne parliamo perché Milano arriva dalla vittoria per 3-1 proprio contro le cugine di Bergamo, prestazione che per il sito dell’Allianz Vero Volley Milano era stata commentata da Vittoria Prandi.

“Sono molto contenta di questo risultato: nei momenti di difficoltà siamo state unite come squadra e con tanta grinta siamo riuscite ad aggiudicarci la vittoria. Venivamo da una settimana impegnativa ma anche molto positiva, con il successo in Coppa Italia”. La mente però era già rivolta alla sfida di stasera, come aveva affermato Prandi: “Ora serve di nuovo la massima concentrazione perché domenica prossima dall’altra parte della rete ci aspetta Conegliano; non vediamo l’ora di scendere in campo contro di loro e daremo come sempre il 100%”. Il momento adesso è finalmente giunto, non resta altro da fare se non cedere la parola al campo del PalaVerde per la diretta di Conegliano Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CONEGLIANO MILANO: LA SUPER SFIDA IN SERIE A1!

Conegliano Milano, in diretta alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 4 febbraio 2024, naturalmente dal PalaVerde di Villorba (Treviso), sarà il big-match della diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile, la sfida tra le due squadre attualmente più forti in Italia e certamente anche fra le migliori al mondo, come ha confermato il cammino di entrambe nei gironi di Champions League. In Italia è stata la finale per lo scorso scudetto, ma anche per la Coppa Italia e di conseguenza pure per la Supercoppa: ha sempre vinto Conegliano, ma il Vero Volley è una minaccia seria per le venete e chissà se prima o poi l’epilogo possa cambiare.

Per il momento è “solo” una partita di stagione regolare, però la diretta di Conegliano Milano si annuncia comunque di fondamentale importanza, perché la Prosecco Doc Imoco Conegliano è al comando con diciotto vittorie su altrettante partite disputate finora, mentre l’Allianz Vero Volley Milano è seconda con un bottino di 17-1, cioè evidentemente ha perso solamente all’andata contro le grandi rivali. Un nuovo successo di Conegliano sancirebbe di fatto il primo posto per le venete, altrimenti la testa di serie numero 1 per i playoff tornerebbe in bilico. Inoltre, sarà una partita certamente di altissimo livello: che cosa ci dirà la diretta di Conegliano Milano?

DIRETTA CONEGLIANO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Milano, potremmo dire che la partita è talmente stuzzicante da non avere nemmeno bisogno di troppe presentazioni. Il cammino stagionale della Prosecco Doc Imoco Conegliano è stato finora sostanzialmente perfetto e vincere anche il ritorno contro le grandi rivali di Milano sarebbe l’ipoteca sul primo posto in stagione regolare con diverse giornate d’anticipo, oltre che la conferma di avere ancora qualcosa in più dopo i successi nel match d’andata e nella partita che ad ottobre aveva assegnato la Supercoppa Italiana. Conegliano quindi vuole vincere, anche per conservare la posizione di forza pure dal punto di vista psicologico.

L’Allianz Vero Volley Milano invece si è ormai presa definitivamente lo status di principale avversaria: l’anno scorso arrivò in finale sia in Coppa Italia sia in campionato, nella stagione in corso ha perso solamente contro l’Imoco in campionato e in Champions League ha vinto il girone che comprendeva anche il Vakifbank, confermando così di avere raggiunto livelli di assoluta eccellenza. Con un solo limite: non essere ancora riuscita a battere l’Imoco in partite con qualcosa di decisivo in palio, anche se la scorsa finale scudetto si risolse solo a gara-5. C’è quindi questo ultimo gradino da salire, dal punto di vista lombardo: la diretta di Conegliano Milano potrebbe essere la volta buona?











