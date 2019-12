Diretta Conegliano Minas/ Streaming video tv: Imoco per la vetta del girone!

Conegliano Minas, in diretta dal taraflex di Shaoxing, è la partita di volley femminile in programma oggi, venerdi 6 dicembre 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 3.00 del mattino italiano, ma ricordiamo che in Cina saranno le 10,00 del mattino. Ultimo appuntamento per l’Imoco di Santarelli nella fase a gironi dei Mondiali per club di volley femminile in corso in Cina: stanotte con la diretta Conegliano Minas, le venete quindi concluderanno la fase preliminare del torneo iridato e certo avranno la speciale occasione di approdare al prossimo tabellone finale con lo status di testa di serie. Dopo anche la vittoria ottenuta solo pochi giorni fa contro le cinese del Guangdong infatti le venete sono assise alla vetta della graduatoria e certo possono ora chiudere questa prima parte dell’avventura in Cina nel migliore dei modi. Ovviamente Conegliano oggi non sarà in campo a cuor leggero, ma vi sono ben pochi dubbi sul pronostico di questo big match.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Minas verrà trasmessa dalla televisione satellitare, che ha acquisito i diritti per le partite del Mondiale per Club 2019: saremo su Sky Sport Arena, che trovate al numero 204 del vostro decoder. Tutti gli abbonati, come alternativa, avranno garantito il servizio dell’applicazione Sky Go che, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, permette di seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi.

DIRETTA CONEGLIANO MINAS. RISULTATI E CONTESTI

Abbiamo prima accennato alla diretta tra Conegliano e Minas di questa notte come una sfida già scritta a favore dell’Imoco: pur non sottovalutando la potenza delle brasiliane, prime nella passata stagione sul continente, pure i dati finora raccolti nella manifestazione parlano chiaro. In questa prima parte dei Mondiali per club di volley femminile le ragazze di Santarelli hanno infatti ottenuto due pesanti successi, prima contro le campionesse nel 2015 e 2016 dell’Eczacibasi, e poi anche contro le cinesi del Guangdong: per loro c’è quindi la prima posizione della graduatoria del girone A pieni punti. Non è stato così fortunato il Minas che invece ha incassato due sonori KO nei primi due turni del gruppo A, e pure ha messo a tabella a proprio favore un solo set vinto. Ecco quindi che possiamo ben dire di non dubitare del successo veneto oggi, a patto che Egonu e compagne mantengono ben la testa sulle spalle. Vedremo che ci dirà il campo!



