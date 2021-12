DIRETTA/ Conegliano Minas video streaming tv: parola ad Asia Wolosz

DIRETTA CONEGLIANO MINAS: PARLA WOLOSZ

Mentre aspettiamo la diretta di Conegliano Minas, grande semifinale del Mondiale per Club 2021 di volley, facciamo un piccolo passo indietro a ieri e alla vittoria dell’Imoco contro un’altra formazione brasiliana, cioè il Praia Clube, che ha determinato l’abbinamento per la semifinale odierna. Per il sito Internet della società veneta era stata Joanna “Asia” Wolosz a parlare: “Una manifestazione come il Mondiale è bella anche perché ci si confronta con scuole di pallavolo diverse che di solito non affrontiamo mai come è successo oggi con le brasiliane. Il loro è uno stile di volley diverso e dopo aver affrontato il Fenerbahce l’altro giorno oggi abbiamo dovuto adattarci e per fortuna è andato tutto bene”.

Wolosz parlava non sapendo ancora quale sarebbe stata l’avversaria di Conegliano in semifinale e si era espressa in questi termini: “Sappiamo che domani (oggi, ndR) in semifinale ci toccherà una tra il Minas e il Vakifbank e mentre le turche le conosciamo bene, il Minas invece l’abbiamo visto un po’ l’altro giorno contro le kazake, è una squadra molto forte e se le avremo come avversarie domani possiamo dire che oggi abbiamo preso le misure al tipo di gioco delle brasiliane. Stiamo giocando bene, ma secondo me non siamo ancora al massimo del nostro livello e questo è un bene perché ci aspettano nei prossimi giorni le sfide più importanti e difficili”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CONEGLIANO MINAS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Minas sarà garantita per gli abbonati della televisione satellitare, per la precisione sul canale Sky Sport Action (numero 206 della piattaforma). Di conseguenza, l’appuntamento sarà garantito anche in diretta streaming video, come sempre tramite il sito o l’app del servizio Sky Go.

PRESENTAZIONE SEMIFINALE

Conegliano Minas, in diretta dal Başkent Voleybol Salonu di Ankara, capitale della Turchia, è la semifinale del Mondiale per Club 2021 di volley femminile che è in programma alle ore 13.00 italiane di oggi, sabato 18 dicembre 2021, e metterà di fronte l’Imoco Conegliano prima nel girone A del torneo iridato per club di pallavolo alle brasiliane del Minas Tênis Clube, che hanno invece chiuso al secondo posto il girone B.

La diretta di Conegliano Minas vede nei panni della favorita l’Imoco campione del Mondo in carica, favorita nel confronto con la squadra brasiliana dopo le due eccellenti prestazioni fornite nei giorni scorsi, quando Paola Egonu e compagne hanno travolto per 3-0 sia le padrone di casa turche del Fenerbahce sia le brasiliane del Praia Clube. Una marcia trionfale che speriamo possa concludersi con Conegliano in festa al termine del Mondiale per Club 2021: i propositi vanno tuttavia tradotti in risultati sul campo, cosa ci riserverà dunque Conegliano Minas?

DIRETTA CONEGLIANO MINAS: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Minas, dobbiamo dire che alla vigilia di questo Mondiale per Club 2021 di volley femminile tutti si aspettavano una finale tra l’Imoco e il Vakifbank Istanbul. Finora tutto è andato secondo le previsioni: Conegliano ha vinto il suo girone e le turche si sono imposte nel proprio, adesso indosseranno i panni delle favoriti nelle semifinali odierne e domani sono attese a sfidarsi con il mondo (della pallavolo) in palio. Guai però a sottovalutare la semifinale, sarebbe naturalmente un errore imperdonabile e che d’altronde una squadra abituata a vincere come Conegliano non dovrebbe commettere.

Per il Minas Tênis Clube c’è già una piccola soddisfazione, perché la squadra brasiliana è l’unica non europea in questo Mondiale per Club fortemente eurocentrico. Soddisfazione non banale, perché le campionesse in carica del Sudamerica sono altre, cioè il Praia Clube arrivato però ultimo nel girone di Conegliano, mentre il Minas è arrivato secondo alle spalle del Vakifbank nell’altro raggruppamento e di conseguenza oggi sfida l’Imoco. Le brasiliane non hanno alcunché da perdere: riusciranno a fare la sorpresa?



