Diretta Conegliano Monza/ Streaming video Rai: 1^ semifinale Coppa Italia (donne)

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: OGGI LA PRIMA SEMIFINALE

Conegliano Monza, in diretta dal RDS Stadium di Rimini è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 13 marzo 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Siamo dunque al via della Final four della Coppa Italia e prima semifinale che il calendario ci propone oggi è la diretta tra Conegliano e Monza: una sfida secca che metterà in palio il primo pass per la finalissima e cui davvero non vediamo l’ora di dare spazio. Dopo tutto parliamo di due club che hanno finora vissuto una stagione eccezionale e ricca di soddisfazioni, sia tra i confini nazionali che in Europa: e che oggi dunque si mettono in gioco per la seconda coppa dell’anno. Trattandosi di una partita secca, la diretta tra Conegliano e Monza ci oggi pare aperta a ogni pronostico, ma è indubbio che per le brianzole sarà complicato abbattere le pantere, che giusto due settimane fa hanno fissato il nuovo record 50 successi di fila (e che ora sono a quota 53).

DIRETTA CONEGLIANO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Monza sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: IL CONTESTO

Pur avendo accennato al record di trionfi dell’Imoco, la diretta tra Conegliano e Monza di questo pomeriggio rimane ancora partita aperta ad ogni risultato, ben riconoscendo anche i meriti della Vero Volley e le grandi chance di arrivare alla finalissima che la squadra di Gaspari ha. Dopo tutto le brianzole (impegnate che in Europa con la Cev Cup) hanno chiuso la stagione regolare della Serie A1 col terzo gradino del podio a 54 punti e pure in semifinale hanno avuto la meglio contro un’agguerrita Scandicci, tra le migliori realtà del volley italiano degli ultimi anni. Le carte da giocare per mister Gaspari sono dunque tante, anche contro un colosso come è Conegliano, la quale pure nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie A ha ben fatto fatica a vincere le farfalle: Busto Arsizio infatti ha lottato sul 3-1 prima di cedere alle venete il pass per le semifinali. Ci attuerà oggi una partita veramente emozionante.



