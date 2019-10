Diretta Conegliano Monza/ Streaming video Rai: big match per aprire la Serie A1

Conegliano Monza, diretta dagli arbitri Alessandro Cerra e Giuseppe Curto, è la partita in programma oggi, sabato 12 ottobre 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30. Si accede con la diretta tra Conegliano e Monza, la prima giornata della stagione regolare 2019-2020 della Serie A1 di volley femminile: per dare il via quindi a un nuova emozionante edizione del campionato che ci terrà compagnia fino ad aprile-maggio ecco un big match colmo di stelle, che di certo ci offriranno uno spettacolo di primo livello tra le mira del Pala Verde. Padrone di casa oggi saranno infatti le pantere di Santarelli che da campionesse in carica, questa sera eseguiranno la cerimonia dell’alzabandiera, per posizionare nel proprio palazzetto lo stendardo celebrativo del terzo scudetto in Serie A1. Di contro però ci sarà Monza, che ha chiuso la precedente stagione con il titolo europeo della Challenge Cup.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno una partita del Campionato di Serie A1 di volley femminile a giornata. Dunque il big match di questa sera tra Conegliano e Monza sarà visibile in diretta tv alle ore 20,30 al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: IL CONTESTO

Come riferito prima, la diretta tra Conegliano e Monza si annuncia certo un big match da non perdere, specie in questa prima giornata del Campionato di Serie A1. Le formazioni di Santarelli e Dagioni, pur a ranghi non ancora completi (mancano diverse giocatrici ancora impegnate con le rispettive nazionali) sono infatti ben impazienti di dare il giusto via alla propria stagione, che si annuncia ricca di traguardi e obbiettivi. Le pantere come le ragazze della Saugella infatti puntano ben in alto anche quest’anno dopo i grandi trionfi della passata stagione ed entrambe le società hanno investito molto (anche in termini di mercato). Dopo il terzo scudetto e una stagione ancora completamente dominata, le venete poi si sono ulteriormente rafforzate e nello spogliatoio di Santarelli ora vediamo pure nomi come quelli di Paola Egonu e Indre Sorokaite, punti di riferimento pure per la nazionale azzurra di Mazzanti. Non sono però state da meno le Monzesi, che a fine stagione hanno salutato Falasca e hanno accolto a braccia aperte il nuovo allenatore Massimo Dagioni. Monza infatti quest’anno punta non solo a confermarsi tra le big del campionato ma pure in Europa, dove disputeranno la Cev Cup, assieme a Busto Arsizio. Insomma questa sera ci troveremo davanti due club che scommettono parecchio su questa stagione: servirà quindi partire nel migliore dei modi. Parola al campo.



