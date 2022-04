Diretta Conegliano Monza/ Streaming video Rai: gara-1 finale scudetto (volley)

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: INIZIA LA FINALE SCUDETTO!

Conegliano Monza, in diretta dal PalaVerde di Villorba, si gioca alle ore 20:30 di sabato 30 aprile: finalmente è arrivato il momento di gara-1 nella finale scudetto di volley Serie A1 2021-2022. A differenza delle altre serie dei playoff, questa si gioca al meglio delle cinque gare: avremo dunque maggiore margine di errore da parte di entrambe le squadre, ma possiamo dire che forse a questo appuntamento per lo scudetto siano arrivate le compagini che nell’arco della stagione hanno maggiormente meritato di essere qui.

Sicuramente la Imoco, che prendendosi magari più pause – è stata spezzata la serie di vittorie, un record mondiale – ha comunque vinto la regular season e messo in bacheca Coppa Italia e Supercoppa, ed è anche in finale di Champions League; certamente però anche il Vero Volley che, pur terzo in classifica, ha dimostrato più continuità di una Novara che ha battuto in semifinale con una rimonta epica. Adesso è tutto apparecchiato per la diretta di Conegliano Monza, e noi non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà in questa gara-1 della finale scudetto.

DIRETTA CONEGLIANO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Monza sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport, salvo variazioni di palinsesto: come sempre dunque sarà la televisione di stato, in un appuntamento in chiaro, a fornire le immagini del volley femminile. Gara-1 della finale scudetto potrà essere seguita anche in diretta streaming video tramite sito o app relativa di Rai Play, ma anche abbonandosi al broadcaster volleyballworld.tv; inoltre bisogna aggiungere che sul portale ufficiale della Lega, www.legavolleyfemminile.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO CONEGLIANO MONZA SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Conegliano Monza ci consegna una partita che nel corso di questa stagione è già stata giocata in un contesto importante, ovvero i quarti di Champions League: la maggiore esperienza della Imoco ha fatto la differenza ma il risultato non ha chiaramente cancellato la bontà del percorso del Vero Volley, che finalmente ha fatto il salto di qualità e si è affacciato alla corsa per i titoli. La prima finale scudetto è un giusto premio per una squadra che durante la regular season è andata a vincere al PalaVerde (in quel momento sembrava che potesse prendersi il primo posto in maniera definitiva) e che non ha alcunchè da temere o invidiare all’avversaria, se non forse appunto la scarsa abitudine (per ora, magari) a essere qui.

Il modo in cui Monza ha ribaltato lo 0-2 contro Novara, in trasferta, in gara-3 della semifinale dice già tutto di una squadra che adesso ci crede. Conegliano appunto non la conosciamo certo di oggi: campione di tutto, probabilmente la formazione più forte al mondo (questo comunque dicono i risultati), una realtà che ha saputo partire dal basso e pian piano costruire un impero, segnando un punto di riferimento per tutti. Oggi la Imoco non vuole assolutamente abdicare dal suo trono: parte favorita nella finale scudetto anche solo per avere il fattore campo dalla sua parte (significa iniziare in casa che non è mai indifferente, ma anche avere l’eventuale gara-5 davanti ai propri tifosi) ma le sorprese potrebbero non mancare e quindi si tratta solo di lasciare che a parlare siano le protagoniste della partita, perché tra poco gara-1 qui al PalaVerde inizierà sul serio…











