Diretta Conegliano Monza/ Streaming video tv: gara-3 finale scudetto (Volley)

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: SITUAZIONE DI EQUILIBRIO

Conegliano Monza, in diretta dal PalaVerde di Villorba, in programma alle ore 20:45 di sabato 7 maggio, ed è valida per gara-1 nella finale scudetto di volley Serie A1 2021-2022. Sarà quindi il terzo round dell’ultimo atto della serie playoff scudetto, che quest’anno si gioca al meglio delle cinque, a differenza delle scorse stagioni. La situazione è di parità, con una vittoria per parte nelle precedenti due partite.

Le Pantere di coach Santarelli, scenderanno quindi in campo dopo il successo dello scorso martedì, in cui si sono imposte 2-3 in casa della Vero Volley. Monza, che ha vinto la partita d’esordio di questa serie in casa della Imoco, vuole quindi riscattarsi, per continuare a coltivare il sogno del primo scudetto. La situazione è quindi in bilico, e la gara di oggi potrebbe dare una svolta, con la squadra vincente che potrebbe ricevere una forte spinta verso la conquista del tricolore.

DIRETTA CONEGLIANO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Monza di Volley sarà visibile in chiaro per tutti sul canale Rai Sport + HD, al numero 58 del digitale terrestre. Inoltre, c’è la possibilità di seguire la gara sul satellite, sintonizzandosi sul canale Sky Sport Arena, disponibile tramite abbonamento. Entrambe le emittenti, offrono la diretta streaming video: gratuitamente sull’app Rai Play o sul sito, mentre tramite Sky Go per gli abbonati Sky.

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Conegliano Monza, analizziamo la stagione delle due squadre, con la quale sono arrivate a giocarsi la finale playoff scudetto. La Imoco, campione in carica, in questa annata è apparsa meno dominante rispetto agli altri anni. Nonostante tutto, le Pantere restano probabilmente la migliore squadra al mondo per risultati, e continuano ad essere favorite per la conquista dello scudetto.

Di fronte si trovano la Vero Volley, la quale ha già raggiunto un grandissimo traguardo arrivando fino alla serie finale. Per Monza si tratta infatti della prima volta nella sua storia, e nonostante l'esperienza inferiore rispetto alle avversarie, ha dimostrato di saper reggere la pressione, riuscendo a vincere gara-1 al PalaVerde di Villorba. Nella gara odierna, le brianzole proveranno a ripetersi, provando nuovamente a sovvertire i pronostici iniziali.











