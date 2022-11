DIRETTA CONEGLIANO MONZA/ Video streaming tv: Miriam Sylla è la grande ex del match

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: LA GRANDE EX

Una giocatrice sarà sotto i riflettori più delle altre nella diretta di Conegliano Monza, cioè naturalmente la capitana della nostra Nazionale di pallavolo femminile, Miriam Sylla. Infatti, la schiacciatrice classe 1995 ha giocato per Conegliano dal 2018 al 2022, vincendo tre scudetti (l’unico saltato è quello nel campionato sospeso per Covid nel 2020), tre Coppe Italia, tre anche sono state le Supercoppe Italiane e poi ancora una Champions League e un Mondiale per Club. In estate ecco però l’addio a Conegliano, in contemporanea a Paola Egonu, decidendo però di rimanere in Italia per rafforzare Monza, già finalista scudetto nello scorso campionato.

Per Miriam Sylla il ritorno al Pala Verde sarà naturalmente speciale, nel frattempo possiamo leggere il suo commento sulla vittoria che Monza ha ottenuto mercoledì sera in casa di Scandicci: “Sono felice perché è una vittoria importante contro una squadra ben organizzata e molto aggressiva che non ci voleva lasciare nulla. Ci hanno attaccato tanto in battuta e noi siamo state davvero brave a stare lì, con lucidità e carattere, soprattutto nel quarto set, dove eravamo anche dietro in alcune fasi. Cosa ha funzionato? A tratti è andato bene tutto: l’attacco, la ricezione, la copertura. Nei momenti importanti abbiamo dimostrato grandi cose e siamo davvero soddisfatte per questo risultato”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CONEGLIANO MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Monza sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Arena, il numero 204 della piattaforma. Di conseguenza, la diretta streaming video di Conegliano Monza sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione del noto servizio Sky Go, ma sempre riservato agli abbonati.

CONEGLIANO MONZA: LE DUE MATTATRICI!

Conegliano Monza, in diretta dal Pala Verde di Villorba (Treviso), si gioca alle ore 17.00 di questo pomeriggio, domenica 20 novembre 2022, e sarà naturalmente il big-match per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile, il massimo campionato di pallavolo che è cominciato da nemmeno un mese, dopo i Mondiali che hanno dato il terzo posto e la medaglia di bronzo all’Italia ma ha già macinato molte giornate tanto che la classifica già ci regala indicazioni chiarissime. Possiamo allora dire che la diretta di Conegliano Monza sia davvero il big-match, perché sarà il remake della finale scudetto dello scorso campionato ma anche perché si affrontano prima e seconda della attuale classifica.

Prosecco Doc Imoco Conegliano e Vero Volley Monza continuano quindi ad essere mattatrici del panorama della pallavolo italiana, con le venete sempre in copertina nonostante alcuni addii eccellenti in estate e le lombarde che si stanno rafforzando sempre più nel ruolo di prima rivale, in quanto finaliste scudetto e ora seconde in classifica. Tra l’altro c’è da fare una precisazione: Conegliano ha cinque punti più di Monza, ma ha anche giocato una partita in più, per cui la differenza potrebbe essere minore e in teoria oggi potrebbe anche esserci un sorpasso “virtuale” in caso di colpaccio. Non serve aggiungere altro: siamo davvero curiosi di scoprire come andrà la diretta di Conegliano Monza…

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: IL CONTESTO

L’importanza della diretta di Conegliano Monza è quindi già molto evidente, ma proviamo adesso a dire qualcosa di più circa il rendimento delle due formazioni nella prima parte del campionato di Serie A1. Per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, per il momento si rasenta la perfezione: otto partite, altrettante vittorie e 23 punti in classifica, perché solamente una volta è servito il tie-break alle campionesse d’Italia in carica. Conegliano da applausi quindi, a maggior ragione perché dopo le partenze estive c’era qualche dubbio, che è stato spazzato via nello spazio di un mese scarso…

La Vero Volley Monza risponde essendo a sua volta imbattuta, anche se con sette partite disputate (Conegliano ne ha anticipata una per il Mondiale per Club) e ben tre volte ha dovuto ricorrere al tie-break, ecco perché le lombarde hanno “solo” (si fa per dire) 18 punti. Vincere tre volte su tre al quinto set è comunque un segnale importante, a maggior ragione se il successo arriva su un campo difficile come quello di Scandicci: questo è successo mercoledì per aprire una settimana di lusso per Monza, che dopo la trasferta in Toscana oggi va in Veneto. Cosa dirà la sfida al vertice?











