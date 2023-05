DIRETTA CONEGLIANO MONZA/ Video streaming Rai: i precedenti del match dicono Imoco

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: I TESTA A TESTA

Anticipando la diretta di Conegliano Monza, possiamo dire che i precedenti tra queste due squadre sono già diventati 29, a conferma della crescita esponenziale del Vero Volley; tuttavia il quadro è desolante per le brianzole, che infatti nel testa a testa sono sotto 5-24. È ancora un dominio per Conegliano, che è anche 13-3 nei match disputati al PalaVerde; tuttavia si può anche scorporare il bilancio e dire che nel periodo recente Monza ha vinto, ovviamente, le due partite della finale scudetto compresa quella in trasferta in gara-3, ed è tornata a festeggiare in trasferta come non accadeva dalla finale scudetto dello scorso campionato.

Il Vero Volley, questo è il problema principale, ultimamente ha iniziato a perdere meno contro la Imoco ma è caduta quanto più contava: appunto la finale scudetto dello scorso campionato di Serie A1, quest’anno invece la finale di Coppa Italia con un netto 3-0 a favore della squadra veneta, nel 2020-2021 c’era già stata una semifinale sempre in Coppa Italia. Inoltre, questi precedenti riguardano lo scenario nazionale: Conegliano Monza è stato anche un quarto di Champions League che la Imoco ha superato l’anno scorso – volando subito in finale per l’esclusione delle squadre russe – dunque Monza questa sera avrà un compito durissimo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CONEGLIANO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Monza, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere garantita dalla televisione di stato: ancora una volta l’appuntamento con la finale scudetto sarà su Rai Sport, canale disponibile in chiaro al numero 57 del telecomando, con la possibilità di diretta streaming video attraverso il sito di Rai Play o la relativa app. Ricordiamo anche che il match sarà fornito in mobilità su Volleyballworld.net; in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al portale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CONEGLIANO MONZA SU RAIPLAY

CONEGLIANO MONZA: SI DECIDE TUTTO!

Conegliano Monza sarà in diretta alle ore 20:45 di lunedì 15 maggio, presso il PalaVerde di Villorba: si gioca gara-5 della finale scudetto in Serie A1 2022-2023, dunque stasera verrà definita la squadra che vincerà il titolo di volley femminile. Sarà la quinta volta consecutiva per la Imoco o il primo, storico successo per il Vero Volley? Lo vedremo, sicuramente Monza ha sprecato una grande occasione perdendo in casa sabato – anche in maniera netta – e dunque non riuscendo a convertire il match point davanti al suo pubblico; questo però ci ha detto anche della grandezza di Conegliano.

La Imoco, trovatasi con le spalle al muro dopo aver perso gara-4 a domicilio, ha reagito da corazzata qual è e non ha lasciato un minimo di respiro all’avversaria: adesso la serie torna al PalaVerde e naturalmente Conegliano, che lo era già a bocce ferme, torna favorita per vincere lo scudetto anche se potrebbe succedere ancora di tutto. Aspettando quindi la diretta di Conegliano Monza, proviamo a fare qualche analisi circa i temi principali che ancora una volta potrebbero emergere dalla scintillante gara-5 di finale scudetto, la certezza è che stasera una squadra sarà campione.

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Conegliano Monza sta quindi per consegnarci lo scudetto di volley femminile. La Imoco ha tutto per prendersi il quinto titolo consecutivo, che sarebbe anche il sesto della sua storia: già favorita, ha saputo reagire alla sconfitta casalinga che aveva consegnato il match point al Vero Volley, qualunque altra squadra forse sarebbe affondata ma le ragazze di Daniele Santarelli, consapevoli dei loro mezzi, hanno dato battaglia e giocato una partita sostanzialmente perfetta, potendo dunque tornare al PalaVerde per la gloria.

Monza sa di aver sprecato un’opportunità forse irripetibile, ma sapeva anche che contro questa Conegliano ogni singolo errore sarebbe stato pagato; arrivare a giocarsi lo scudetto nel quarto episodio dell’Arena Monza era forse uno scenario impensabile alla vigilia, le brianzole ci sono arrivate ma adesso, esattamente come ha fatto Conegliano due sere fa, dovranno essere brave a resettare tutto e scendere in campo per quella che è la situazione, ovvero una parità e una sfida da vincere senza se e senza ma.











