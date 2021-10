Diretta Conegliano Novara/ Streaming video Rai 2: oggi la Supercoppa di volley!

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: OGGI LA FINALE SUPERCOPPA VOLLEY FEMMINILE!

Conegliano Novara, in diretta dal PalaPanini di Modena, è la sfida di volley femminile in programma oggi, sabato 2 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Dopo le grandi emozioni di questa estate con la nazionale, la pallavolo italiana torna di scena e apre la sua stagione per club subito con una acuto e dunque con la diretta tra Conegliano e Novara pronte a contendersi la Supercoppa Italiana. Per l’ennesima volta (anzi per la precisione per la quarta volta nella storia del torneo) saranno ancora Imoco e Igor Volley a contendersi il trofeo: le due squadre, da anni ai vertici mondiali, sono pronte a riaccendere la loro rivalità atavica e dunque a far propria la prima coppa messa in palio per la nuova stagione.

Paola Egonu: "Batosta di Tokyo utile per crescere"/ "Polemiche social? Irrispettose"

L’attesa dunque per questo primo faccia faccia del nuovo anno è tanta ma dare un pronostico del risultato finale è davvero impossibile: le pantere sono si reduci da una stagione perfetta e il loro record di imbattibilità ha toccato quota 64 successi di fila dopo la vittoria della Champions league, contro il Vakifbank Instabul. Ma Novara sa come abbattere le venete e con Ebrar Karakurt e Rosamaria Montibeller hanno oggi un’arma un più: l’Agil volley sogna finalmente di riprendersi il primo gradino del podio e chissà che la sorte questa volta sia dalla parte delle azzurre.

Davide Mazzanti/ “Rinascita dell’Italia del volley da Tokyo agli Europei” (esclusiva)

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA

Ricordiamo che oggi, 2 ottobre, la diretta tra Conegliano e Novara, finale di Supercoppa italiana di volley femminile, sarà visibile in diretta tv sulla tv si stato. Appuntamento alle ore 17.30 su Rai 2, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre: naturalmente sarà garantita anche la diretta streaming video del match, tramite il servizio Raiplay, aperto a tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DEL MATCH DA RAI2

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: IL CONTESTO

Siamo davvero impazienti di dare il via alla diretta tra Conegliano e Novara, finale della Supercoppa italiana di volley 2021 e match che davvero appare apertissimo ad ogni risultato. Certo quanto fatto negli ultimi anni dai due club è sotto gli occhi di tutti e davvero non esageriamo parlando di Imoco e Igor volley come due dei miglior club di pallavolo femminile al mondo. La venete, come abbiamo detto, sono di ritorno da una stagione perfetta, dove hanno vinto tutto quanto era possibile, a partire dalla Supercoppa, fatta propria contro Busto Arsizio nella finale dello scorso 6 settembre.

DIRETTA/ Italia Slovenia (risultato finale 3-2): siamo - di nuovo - campioni d'Europa

Pure va detto che le gialloblu di Santarelli oggi dovranno fare a meno delle infortunate Sylla e Fahr e che per la prima volta saranno prime anche di Kimberly Hill, gran trascinatrice delle pantere, che dopo le Olimpiadi ha deciso di ritirarsi. Contro ci sarà una Novara davvero agguerrita: nell’estate la società dell’Igor oltre che confermate tutte le loro big, pure ha portato in terra piemontese due assi come sono2 certo la squadra di Lavarini è pronta a compiere l’impresa contro Conegliano. Siamo sicuri che in ogni caso saranno grandissime scintille in campo nella finale della Supercoppa di volley femminile: non vediamo l’ora di dare la parola al campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA