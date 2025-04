DIRETTA CONEGLIANO NOVARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriviamo alla diretta Conegliano Novara al termine della settimana perfetta delle piemontesi, che hanno vinto gara-2 contro le venete e poi hanno conquistato la Coppa Cev. Ovviamente il successo europeo è stato fondamentale, perché porta un titolo prestigioso nella già ricca bacheca di Novara, ma dal punto di vista strettamente tecnico ha avuto un sapore speciale il successo che ha posto fine all’imbattibilità stagionale di Conegliano fra tutte le competizioni. Lorenzo Bernardi aveva commentato così lo splendido successo di Novara.

“Sono contento per le ragazze, che per la stagione che hanno fatto e per quello che hanno messo in campo ancora una volta questa sera (sabato 29 marzo, ndR) credo si meritino davvero di poter prolungare la serie e di vivere almeno un’altra partita così, in un Pala Igor bellissimo e caldissimo”. Bernardi aveva poi evidenziato le chiavi della vittoria: “Abbiamo disputato una partita eccellente, abbiamo esaltato le nostre doti in battuta ma anche in difesa e questo ci ha permesso di limitare il loro strapotere”. Al Palaverde arriverà la replica Imoco? Parola alla diretta Conegliano Novara! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Ribalta speciale oggi pomeriggio su Rai Due per la diretta Conegliano Novara in tv, quindi appuntamento sul canale generalista in chiaro ma anche grazie a sito o app di Rai Play per la diretta streaming video.

CONEGLIANO NOVARA: SERIE DI SEMIFINALE IN EQUILIBRIO

Alle ore 15.20 sarà imperdibile l’appuntamento con la diretta Conegliano Novara, perché questa semifinale scudetto della Serie A1 di pallavolo femminile è più emozionante di quanto forse si potesse prevedere e certamente non finirà oggi, domenica 6 aprile 2025. Siamo infatti a gara-3 ma la notizia è che la Prosecco Doc Imoco Conegliano ha perso una partita e quindi la serie si prolungherà. In realtà, è giusto dare tutti i meriti alle venete, una squadra con una serie di vittorie talmente lunga che anche una singola sconfitta fa clamore, quasi più dei titoli vinti.

La Igor Gorgonzola Novara dal canto suo si è già tolta una bella soddisfazione, ma ovviamente per le piemontesi nella diretta Conegliano Novara adesso viene il difficile, perché vincere una partita è stata una gioia, ma per eliminare Conegliano ne servirebbero altre due, delle quali una ovviamente anche al PalaVerde. Oggi potrebbe essere il bivio: se Novara riuscisse a firmare un clamoroso bis, l’inerzia della serie si sposterebbe verso il Piemonte, all’Imoco il compito di dimostrare in questo terzo atto della diretta Conegliano Novara che quello di settimana scorsa era stato solamente uno scivolone.

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: LE DOMINATRICI E LE OUTSIDER

La diretta Conegliano Novara ci ripropone quindi la sfida più classica degli ultimi anni della pallavolo femminile italiana, però con una situazione un po’ diversa. Da almeno un paio di anni Novara, pur rimanendo a un livello molto buono, ha ceduto il passo a Milano e Scandicci come rivali più vicine a Conegliano per il rendimento complessivo, anche se la squadra di Lorenzo Bernardi è comunque presenza fissa nelle semifinali scudetto (l’ultima uscita ai quarti è del 2016) e in questa stagione ha vinto la Coppa Cev. Tutto quello che arrivasse da qui in poi, sarebbe tanto di guadagnato…

Naturalmente Conegliano è ad un livello ancora superiore: basterebbe dire che la sconfitta in gara-2 è stata la prima dell’intera stagione fra tutte le competizioni per le venete. In bacheca Conegliano ha già aggiunto la Supercoppa Italiana, poi il Mondiale per Club e anche la Coppa Italia, in campionato la stagione regolare aveva portato 26 vittorie su 26 e poi ecco il successo in due sole partite su Bergamo ai quarti, infine anche in Champions League fino ai quarti sempre e solo vittorie, in attesa della Final Four a maggio. Quindi perdere una volta è più che legittimo, a patto che nella diretta Conegliano Novara l’Imoco torni al suo solito…